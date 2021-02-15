Başkan Demir: "Tüm tedbirler alındı"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Samsun'da kuvvetli sağanak yağış, soğuk hava ve kar yağışı beklendiği uyarısından sonra Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri hemen harekete geçti. Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince oluşturulan karla mücadele ekibi, 178 araç ve 308 personel ile 7/24 görev yapmaya başladı. Samsun'un 17 ilçesinde 178 araç ve 308 personelden oluşan karla mücadele ekipleri muhtemel buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme araçlarıyla vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gece-gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Asılsız ihbarlara da dikkat çeken yetkililer, "Bazen vatandaşlarımız kendi yollarını açtırabilmek için asılsız ihbarlar bildirmektedir. Bu da bizim daha öncelikli yerlere ulaşmamızı geciktirmektedir. Ayrıca mümkün olduğunca toplu ulaşım araçları kullanılmalıdır” uyarısında bulundu.

İl genelinde ulaşım alanında yaşanabilecek aksamaların önüne geçebilmek için küreme ve tuzlama çalışmalarının başlatıldığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı tüm tedbirleri aldık. Samsun genelinde tüm araç, ekipman ve personelimizle karla mücadeleye hazırız. Fen İşleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve SASKİ ekiplerimiz, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına hazır bir şekilde bekliyor. Ana arterler başta olmak üzere yolların kapanma durumu söz konusu olduğunda derhal müdahale edebilecek durumdayız" dedi.