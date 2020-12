Başkan Demir: “Türk dünyasındaki çok ciddi gelişmelerin önünü açacak”

Türkiye Belediyeler Birliği bugün ‘Azerbaycan Kardeş Şehir İstişare' toplantısı düzenledi. Video konferans ile toplantıya katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Azerbaycan ile Türkiye arasındaki yerel yönetimlerin yapacağı her türlü çalışmaların Kafkaslarda ve Türk dünyasında çok ciddi gelişmelere ve oraların da önünü açacak çalışmalar olacağını ifade etmek istiyorum” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Belediyeler Birliği'nin ‘Azerbaycan Kardeş Şehir İstişare' toplantısına video konferans ile katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin başkanlığında yapılan toplantıda kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Azerbaycan'ın Sumgayıt şehri ile Samsun'un kardeş şehir olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bugün bu toplantı çok anlamlı oldu. Özellikle bir kere daha Azerbaycan'ı kazandığı zafer dolayısıyla tebrik ediyorum. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki hemen hemen her alandaki ilişkiler çok önemli. Azerbaycan 30 yıl içerisinde çok önemli yerlere geldi. Ekonomiden, sanayiye, kültürden sanata kadar her alanda çok hızlı bir yükselişte. Bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Yerel yönetimlerle ilgili Azerbaycan ile yapılacak her türlü faaliyetin önemine değinen Başkan Mustafa Demir, “Bu faaliyetler bugün olduğu gibi yarın ve geleceğe de çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Pandemiden sonraki ilk fırsatta belediyeler birliğimiz, sayın başkanımızın öncülüğünde, şehirler birliği genel sekreterimizin de katkılarıyla Azerbaycan ile kardeş belediye ilişkilerimizin daha da güçlendirmek, her alanda bu ilişkileri geliştirerek geleceğe taşımamız gerekiyor. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki yerel yönetimlerin yapacağı her türlü çalışmaların Kafkaslarda ve Türk dünyasında çok ciddi gelişmelere ve oraların da önünü açacak çalışmalar olacağını ifade etmek istiyorum. Azerbaycan'ın Sumgayıt şehri ile kardeşlik ilişkimiz var. İnşallah pandemiden sonra orayla bir program yapmayı planlıyoruz. Samsun'la birlikte çok ciddi çalışma alanları oluşturacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.