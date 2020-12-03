Başkan Demir: "Vaka artışının sebebi Samsun'un bölge merkezi olması”

Sağlık Bakanı'nın vaka artışı yüzde 100 olan iller arasında açıkladığı Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun'daki artışın asıl sebebi bölge merkezi olması ve hem karayolu hem havayoluyla dışarıdan gelenler. Tespit edilemeyen insanların ‘gizli yayıcıların' da çok olduğu gözüküyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Samsun'da son iki haftada vaka artışının yüzde 100 olduğunu açıklamasının ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vaka artışının sebeplerine değinen Başkan Demir, “1 milyon 350 bin kent nüfusumuz var. Buna yakın da Samsun'un dışında Samsunlu hemşehrilerimiz var. Yaz, kurban bayram, o dönemlerden düğün dönemlerine o süreçte bir yayılım oldu. Biz onu gözlemledik. Ama bugünlere geldiğimizde özellikle kapalı mekanlara giriş noktasında, tespit edilemeyen insanların ‘gizli yayıcıların' çok olduğu gözüküyor. Kapalı mekanlarda fazla sayıda insanların bulunması bunun asıl nedenleri olarak gözüküyor. Aile içi yayılımlarında çok olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili büyük bir mücadele içerisindeyiz. Samsun'daki artışın asıl sebebi bölge merkezi olması ve hem karayolu hem havayoluyla dışarıdan gelenler. Yakın geçmişte de bu anlamda bir trafik söz konusuydu. Dolayısıyla bunun neticesi olarak böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şu anda hastanelerde yatakların doluluk oranları yüksek. Yakın bir gelecekte bunu aşağıya çekmek durumundayız” diye konuştu.

Maske, mesafe ve hijyenin olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Demir, “Sık sık vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yapıyoruz. Toplu taşımaya özellikle dikkat ediyoruz. Halkımızla iyi bir diyalogla bu süreci aşmaya çalışıyoruz. Herhangi bir semptom olmamakla birlikte her birimiz bir pozitif vakaymışız gibi hareket etmek durumundayız. Maske ve fiziksel mesafe çok önemli. Şu anda konuşurken bile herhangi birimizde belirti olmayan pozitif durumu olabilir. Ben her hafta test yaptırıyorum. Belediyemizde de bizim 40'a yakın insanımız pozitif vaka durumunda Yaklaşık 40'a yakın insanımızda temaslı durumda. Belediyemizde tedbir almamıza rağmen bu olabiliyor. Samsun özellikle bölge merkezi, gurbette çok insanı var. Akraba, sosyal ilişkileri, kültürel ilişkileri, aile ilişkileri kuvvetli bir şehir. Özellikle son hafta içerisinde bu yayılımın olduğunu görüyoruz. Bunda ‘bana bulaşmaz' diyen bir kısım ihmalinde payı var. Yakın bir gelecekte bu pik yaptığı dönemden tekrar bir düşüşe geçmeyi umuyoruz” şeklinde konuştu.