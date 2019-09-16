Başkan Demir: “Vatandaşa hizmete odaklanmış durumdayız”

Kimseye keyif bağışlamıyor, vatandaşımıza hakkını veriyoruz” dedi.

Başkan Demir, Çatalarmut Mahallesi'nde alt yapı ve yol çalışmaları tamamlanan Adalı Hilmi Caddesi sakinlerinin misafiri oldu. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Demir, Samsun genelinde alt yapı ve yol çalışmalarının hız kazandığını, önümüzdeki 5 yıl içinde tüm mahallelerin sorunlarının çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi. Mahalle bazında ilk bir araya gelişin Çatalarmut'ta gerçekleştiğini ifade eden Demir, “Seçimden önce geldiğimizde, Çatalarmut'un kanalizasyonun yıllardan beri yola doğru aktığını söylemiştiniz. Ekiplerimiz kısa süre içinde özveriyle çalışıp bu alt yapı sorununu giderdi. Hayırlı olsun. Günlük hayatınızı olumsuz etkileyen bir durumdan sizi kurtardık. Tabi tüm bu çalışmaları hizmet aşkıyla yapıyoruz. Sizlere keyif bağışlamıyoruz. Sizlerin hakkınız olan hizmetleri size veriyoruz” açıklamasında bulundu.

“Hizmete odaklanmış durumdayız”

Büyükşehir Belediyesi olarak alınacak kararlarda vatandaşın mağduriyetini değil memnuniyetinin ön planda olacağını vurgulayan Başkan Demir, “Adım adım tüm çalışmalar, programlandığı gibi yapılıyor. Sizin ilave şunu 'şöyle yapalım' demenize gerek kalmadan, işlerine hakim kadrolarımız gerekeni yapıyorlar, yapacaklar. Ciddiyet ve ehemmiyetle vatandaşa hizmete odaklanmış durumdayız. 5 ayda bunu başardık. Bu bölgenin imar ve diğer konuları Samsun'un diğer meseleleriyle yakından alakalı. Bizim yaptığımız uygulamalarda hiçbir vatandaşımız haksız bir duruma tabi tutulmayacak. Belediye hizmet merciidir. Alınan bir karar vatandaşı maddi ve manevi mutsuz etmemelidir” diye konuştu.

“Halkımızı seviyoruz”

Vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu kaydeden Demir, “Bizim mesaimiz 7/24. Yoğun programlarımız var. Buradan çıkıp başka yerlere, başka ilçelere geçeceğiz. Yapılması gereken bir sürü çalışmamız var. Akşama da yine o çalışmaları yapmış olmanın huzuru içinde vicdan rahatlığıyla başımızı yastığa koyma peşindeyiz. Onu da gece 1'den 2'den önce yapmıyoruz. Böyle bir gayret içinde devam ediyoruz, çünkü sizleri seviyoruz” şeklinde konuştu.

Mahalle muhtarından teşekkür

Mahallelerine yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Başkan Demir'e teşekkür eden Çatalarmut Mahallesi Muhtarı İdris Berat Güdeloğlu ise, “Bu mahalle uzun süredir hizmet anlamıyordu. Mustafa Demir başkanımız seçim öncesinde bizi ziyaret ederek söz vermişti ve sözünü tuttu. Kendisine hepiniz adına teşekkür ediyorum. İmar olmadığı halde alt yapı gerçekleştirildi. Asfalt döküldü. Bunların hepsinin baş mimari Mustafa Demir başkanımızdır” ifadelerini kullandı.