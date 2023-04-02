Başkan Demir: “Vatandaşlarımıza hizmet boynumuzun borcu”

17 ilçemizin tamamında kırsal mahallelerimizde yol ve su ile ilgili alt yapı sorunlarının tamamı çözülene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarla kentin kırsal bölgelerinde yer alan mahallelerin yol sorunu çözülüyor. Bu çerçevede Ladik ilçesinde Daldere ve Büyükalan Mahalleleri'nin yol sorunu yapılan hızlı çalışma ile çözüldü. İki mahalleyi birbirine bağlayan 5 bin 200 metre uzunluğundaki bağlantı yol yenilenerek, ulaşım çilesi sona erdi. Genişletme çalışmalarının ardından, sathi kaplamayla yenilenen yol daha güvenli ve konforlu hale geldi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, özellikle kırsal bölgelerde bulunan mahallelerde yaşanan yol ve su alt yapı sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak için ekiplerin gayretle çalıştığını söyledi. Başkan Demir, “Ladik ilçemizde iki mahallemizi birbirine bağlayan bu yolla ilgili vatandaşlarımızın talepleri vardı. Hızla burası ile ilgili bir çalışma yapıldı, ekiplerimizi hemen görevlendirdik. 5 bin 200 metrelik yolda çalışmamızı hızla tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımıza hizmet bizim boynumuzun borcu. 17 ilçemizin tamamında kırsal mahallelerimizde yol ve su ile ilgili alt yapı sorunlarının tamamı çözülene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yolla ilgili yaşanan sorunun çözüldüğü için Başkan Demir'e teşekkür eden Büyükalan Mahalle Muhtarı Vedat Yüksel, “Eskiden yolumuz çok kötüydü, çukur ve tümsekler vardı. Yapılan çalışmayla yolumuz çok güzel oldu” ifadelerine yer verdi.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmaların ardından yollarının güzel olduğunu belirttiler.