Başkan Demir: “Yeni yapılan sanayi sitesi açılmadan hiçbir şeyi yıkmayacağız”

Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (SESOB) yönetimini makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun'a çok özel bir alanı, çok özel bir sanayi sitesini kazandırarak hizmete açacağız. Yeni yapılan sanayi sitesi açılmadan hiçbir şeyi yıkmayacağız" dedi.

SESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler ve oda başkanları 32. Ahilik Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Ahilik Haftası'nın 32. yıl dönümünü kutlayan Demir, bir araya geldiği oda başkanlarının sorunlarını dinledi. Ziyarette bulunan oda başkanlarına seslenen Demir, "İnsanlar iyi yetişmiş, çok bilgili bir esnaf olabilir. Ama bu bildiklerini ve özelliklerini hayata geçirmedikten nakış ettirmedikten sonra bir geçiş olmadıktan sonra çok fazla anlam ifade etmiyor. Hatta bazen bilmek ve yetenekler insana yük oluyor. Ne zaman ki onu hayata geçirirsiniz o zaman insanlar üzerinde toplum üzerinde etkili olursunuz. O etki çok önemlidir ki bizim ahilik, Selçukluya kadar dayanan bir olgudur. Esnaflık ve sanaatkarlık bizim için çok önemlidir. Samsun'da sizin temsil ettiğiniz camianın işlerine, mutluluğuna, işlerine hayır getirmesini diliyorum" diye konuştu.

"Hizmet önceliğimiz 1 milyon 350 bin insanımızdır"

Makamının tamamıyla hizmet makamı olduğunu vurgulayan Demir," Seçim zamanında ben her yerde söyledim. Kesinlikle burası tamamıyla hizmet makamıdır. Hizmet önceliğimiz 1 milyon 350 bin insanımızdır. Bu sıralama aslında önemlidir. Birçok bilinmezliği bir araya getiriyor. Önceliğimiz 1 milyon 350 bin insanımız arkasında hemen ona hizmet eden alanlar geliyor. Sizler bütün esnaf alanlarını temsil ediyorsunuz. Hizmet konusunda kapımız sonuna kadar açıktır. Sizlerden şunu bekliyorum, burası çok köklü bir belediyedir. Yeni bir yönetim daha 5 ay oldu. Belediyecilik anlamında insanların yaşadığı en mutlu şehir olma mantığıyla yola çıktık. Belediyemizin yeni şemasını şekillendirdik. 6 tane daire başkanlığını kaldırdık. Benzer görevdeki birimleri diğer dairelere ekledik.120 tane şube müdürlüğümüzü 90'ın altına çektik. Şu anda onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki oda başkanlarımızla ilgili çalışma noktasında daima kapımız açıktır. Buradaki insanların temsil ettiği her meslek grubuyla ilgi ciddi anlamda çalışmalar var. Ama özellikle belirli alanlarda ciddi çalışmalara ihtiyaç var. Özellikle şehir içindeki hatlar, özel otobüs hatlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 1 milyon 350 bin insanımız işin merkezindedir" şeklinde konuştu.

"Yeni yapılan sanayi sitesi açılmadan hiçbir şeyi yıkmayacağız"

Ziyarette söz alan Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın ise yeni sanayi ile ilgili Başkan Mustafa Demir'den bilgi istedi. Gülsan Sanayi Sitesi ile ilgili yeni gelişmeler olduğunu ifade eden Demir, "Epey bir yol aldık. Sizleri gerçek anlamda rahatlatacak bir proje oluyor. Bir kısım işlerimizi halkımız yaptıkça daha çok görecek. Bu camiada art niyetle çok yorum yapılıyor. Yaptığımız anlattığımız zaman yapacak olduğumuz bir motivasyonu kalmıyor. Yaptıkça halkımız daha çok görecek. Samsun'a çok özel bir alanı çok özel bir sanayi sitesini kazandırarak hizmete açacağız. Yeni yapılan sanayi sitesi açılmadan hiçbir şeyi yıkmayacağız. Esnafımız bir hafta çalışamaması demek onun hayatını olumsuz etkileyeceğini farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Mobilyacıları hem üretim hem de sergi anlamında yeni yer konusunu araştırıyoruz”

Mobilyacıların yeni yer sorunu ile ilgili yer arama çalışmalarının başlatılacağını söyleyen Demir şunları söyledi:

"Mobilyacıları hem üretim hem de sergi anlamında yeni yer konusunu araştırıyoruz. Sizler de araştırın. Belediye olarak yanınızdayız. Türkiye'nin en iyi mobilyacılar sitesini mümkünse yanında bir keresteciler alanını açma konusunda birlikte çalışalım."

Ziyaretin sonunda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, üzerinde Ahilik ile ilgili bir şiir bulunan tabloyu Mustafa Demir'e takdim etti.