Başkan Demir: “Yok olan bir tarihi yeniden gün yüzüne çıkarmanın heyecanını yaşıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun'un simgelerinden olan Subaşı Meydanı'nı hem tarihi kimliğine kavuşturuyoruz hem de tamamen yazılımı Türk mühendislere ait olan otoparkı hizmete alıyoruz. Yok olan bir tarihi burada yeniden gün yüzüne çıkarmanın büyük heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Samsun'da Sultan 2'nci Abdülhamid Han tarafından yaptırılan ve zaman içerisinde yok olan tarihi 8 kurnalı Hamidiye Çeşmesi, Subaşı Meydanı'nda yeniden hayat bulacak. Samsun'un kültürel değerlerinden biri olan Subaşı Meydanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile tarihi dokusuna yeniden kavuşturuluyor. Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Düzenlemesi Projesi ile bölgedeki otopark sorununa neşter vurulurken, aynı zamanda da tarihi değerlere de sahip çıkılıyor.

Subaşı Meydanı'na Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kendi şahsi parasıyla 1891-92 yılında yaptırılan ve çeşitli nedenlerle günümüze ulaşamayan 534 metrekarelik 8 kurnalı tarihi Hamidiye Çeşmesi, arşivdeki fotoğraflardan istifade edilerek Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmasıyla aslına uygun yeniden yapılacak.

Samsun'a yeni bir meydan kazandırmak adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Hamidiye Çeşmesi'nin yanı sıra Tarihi Sa'di Mescidi'ni de Subaşı'nda yaşatacak. Tamamlanan 2 katlı 147 araç kapasiteli mekanik otopark açılış için gün sayıyor. İnşaatın tamamlandığı otoparkta teknik çalışmalar sürüyor. Tamamen otonom bir sistem ve enerji verimliliği yüksek yazılımla hizmet verecek otoparkta, bir aracın getirilme süresi 3 ile 5 dakika arasında olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projenin sona yaklaştığını ifade ederek, “Burada çok elverişsiz bir doku vardı. Samsun'un en önemli meydanı olan Subaşı'na yakışmayan bir görüntü söz konusuydu. Bölge de otopark problemini çözmek ve bölgeyi tarihi kimliğine kavuşturmak için bu projeyi uygulamaya koyduk. Projede inşa edilen 147 araç kapasiteli mekanik otopark inşaatı tamamlandı” diye konuştu.

Başkan Demir meydana aynı zamanda bir mescit ve çeşme de yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu meydanda 2. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı çeşme de aslına uygun yeniden inşa edilecek. Aynı zamanda camimizi de yeniden inşa edeceğiz. Şehrin simgesi olan bu meydanı hem tarihi kimliğine kavuşturuyoruz hem de tamamen yazılımı Türk mühendislere ait olan otoparkı Samsunluların hizmetine sunuyoruz. Yok olan bir tarihi burada yeniden gün yüzüne çıkarmanın büyük heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.