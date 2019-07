Başkan Demir'den Bafra'da yol müjdesi

Bafra'da muhtarlarla bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hedefimiz Bafra'da kırsal alt yapıyı 5 yıl içinde tamamlamak. Allah'ın izniyle mahallelerimizi yola doyuracağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantıları kapsamında Bafra ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlara Bafra ile ilgili 5 yıllık hedeflerini anlatan Başkan Demir, "İlçemizin genelinde kırsal alt yapıyı tamamlayacağız. Tüm mahallelerimiz yeni yollara kavuşacak" diye konuştu.

Demir, Bafra programında ilk olarak Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz'e iade-i ziyaretlerinde bulundu. Başkan Demir, bir araya geldiği teşkilat üyeleriyle sohbet edip, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde ortaya koydukları performans ve aldıkları başarılardan dolayı teşekkür etti. İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda teşkilat üyelerine seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bafra'da seçimlerde çok büyük performans gösterdiniz. Bafra tarihinde en yüksek oy alındı. Bafra size güvendi. Seçilmiş insanlar olarak bizim görevimiz size duyulan bu güveni artırma noktasında elimizden geleni sarf edeceğiz. Size söz veriyoruz. Bir eksiğimiz olduğunda mutlaka bize bildirin. Hepinizde numaram var. Kapımız her zaman açık. Hamit Başkanımızı her gün aktif bir şekilde, her alanda görüyorum. Tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Demir, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“İmkan ve kabiliyeti, gücü bir araya getirip inşallah önümüzdeki 5 yılı çok verimli geçirmeyi hedefliyoruz. Yakın gelecekte kırsal alt yapı çalışmaları için önceliği belirlenen mahalleye kurduğumuz ekibimizi belirleyecek ve bunu o mahallenin muhtarına bildireceğiz. O mahallede not aldığımız, ihtiyaç duyulan alt yapı, yol, içme suyu ve kanalizasyon bitmeden o ekip oradan ayrılmayacak. İlk etapta birinci ekibi hemen teslim edeceğiz ve çalışma başlayacak. Hemen arkasından ikinci ekibi kuracağız. Bafra'da aynı anda iki ekip çalışacak. Bu toplantıları her yıl yapacağız. Önümüzdeki sene ilave notları da alarak çalışmaları değerlendireceğiz. Hedefimiz Bafra'da kırsal alt yapıyı 5 yıl içinde tamamlamak. Burada muhtarlarımız bir belediye sorumlusu kadar çalışacak. Allah'ın izniyle sizi yola doyuracağız. Samimiyiz, kadromuz burada. Büyükşehir ve ilçe belediyesinden oluşacak karma ekiplerimizle hedeflerimize ulaşacağız."