Başkan Demir'den Çarşamba'ya yatırım daveti

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ÇTB Meclis Üyeleri ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Yılmaz ve Demir, gerçekleşen ziyarette Ticaret Borsası ve Çarşambalı iş insanlarının Çarşamba'da gerçekleştirebilecekleri yatırım faaliyetlerini istişare etti.

“İşadamlarını Çarşambamıza yatırım yapmaya davet ediyorum”

Ziyarette Başkan Demir, Samsun ve Çarşamba'da yapılacak her yatırımın çok değerli olduğunu, Çarşamba'nın sahip olduğu konumun tüm avantajlarının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Demir, “Çarşamba Ticaret Borsamız, tüm paydaşları ve değerli iş insanlarımızı Karadeniz Bölgemizin en değerleri tarım ve sanayi arazilerinden birisi olan Çarşambamıza yatırım yapmaya davet ediyorum. Biliyoruz ki ilçelerimiz kalkındıkça Samsun daha da büyüyecek. Bu ilerleyişe hizmet ve şahitlik etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

"Şehrimiz ve ilçemiz için ortak çalışmalar yürütmeye hazırız”

Samsun ve Çarşamba için yürütülen ortak çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kazım Yılmaz ise “Başkanımız ile Samsun ve Çarşamba'nın ekonomik hayatı ve ticari ilişkilerine dair istişarelerimizi gerçekleştirdik. Çarşamba'ya ve milletimize hizmet sunacak, bölgemizin ekonomisini ve değerini artıracak tüm çalışmalara sıcak bakıyoruz. Şehrimiz ve ilçemiz için ortak çalışmalar yürütmeye hazırız” dedi.

Başkan Demir'in makamında gerçekleşen ziyarete, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Borsa Genel Sekreteri Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin, Mehmet Çalışkan, Hüseyin Işık ve İlhan Peker iştirak etti.

Gerçekleşen ziyaret sonrası Başkan Demir, dördüncü döneminde yeniden seçilerek Çarşamba Ticaret Borsası Başkanlığı görevine devam eden Yılmaz ve ÇTB Meclisini kutlayarak, başarılı bir dönem diledi. Demir, ziyaretleri için Yılmaz ve yönetimine teşekkür etti.