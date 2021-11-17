Başkan Demir'den mahkeme kararına eleştiri: “Mahkeme yetkisini aşmıştır”

İdare Mahkemesi'nin SASKİ'nin su tarifesiyle ilgili aldığı kararı eleştirerek, “Söz konusu kararda mahkeme yetkisini aşmıştır” dedi.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 2. Olağan Genel Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Son Toplantısı'nın ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Genel kurulda komisyonlardan havale edilen toplam 7 gündem maddesi görüşüldü. Kurulda ayrıca Samsun 2. İdare Mahkemesi'nin SASKİ Genel Kurulu'nun 23 Mayıs 2019'da aldığı kararın iptaline istinaden yönetim kurulu teklifi de görüşüldü. Başkan Demir, genel kurulda mahkemenin aldığı kararı eleştirerek açıklamalarda bulundu.

“Mahkeme yetkisini aşmış, SASKİ komisyonlarının ve genel kurulun önüne geçmiştir”

2. İdare Mahkemesi'nin geçmiş 7 aylık su tarifesi kararına açıklık getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Söz konusu kararda mahkeme yetkisini aşmıştır. Mahkeme, SASKİ komisyonlarının önüne geçmiştir. Teknik alt yapısının önüne ve genel kurulun yerine geçmiştir. Kararda enflasyon TEFE-TÜFE hesabı yapmıştır. Aslında usule bakmalılardır. SASKİ, İSKİ kararlarında belirtilen yasal hükümlülüklerine göre hareket etmiş mi? Buna bakabilir. Orada bakabileceği maliyet + yüzde 10 hesabı vardır. Uyguladığı tarifede elde ettiği gelirde maliyet harici yüzde 10'u aşmış mı aşmamış mı? Buna bakabilir. ‘Yasadaki şu usule riayet etmedi' diyebilir. Mahkeme kararına saygılıyız ama eleştirilerimizi de ifade etmek durumundayız. Orada hakimler ve mahkeme SASKİ Genel Müdürü'nün ve SASKİ'nin icrai görevlilerinin hesabını yapmıştır. Bununla ilgili yetki kullanmıştır. Bu doğru değildir. Kararda enflasyon hesabı yapmış. TEFE-TÜFE dediği enflasyon hesabıdır. Tamam, biz de şimdi enflasyon hesabına göre karar alıyoruz. Biz kaldı ki daha sonraki kararlarda genel kurul kararı ile 2 kez indirim yaptık. TEFE-TÜFE enflasyon üzerinde bir değer almışsa onun indirim kararını aldık” diye konuştu.

“O kararı alanlara zimmet çıkması lazım”

Başkan Mustafa Demir konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizim tarifemizde kademe var. Sanayide, limanda, hayvancılıkta, evde kullanılan tarife farklıdır. Bizim uymamamız gereken yasa, İSKİ Kanunu'ndaki kriterlerdir. Fiyat ayarlamamız, tespit ettiğimiz maliyet + yüzde 10'u geçmedikçe bu yetki SASKİ Genel Kurulu'na aittir. Böyle bir karar alındı. Yargı süreci devam ediyor. Yine kararlarımızı alıyoruz. Mayıs ayında genel kurul yapacağız. 2 kez de olağanüstü genel kurul yapma yetkimiz var. Burası meclis. Siyasi partiler yarışarak yönetimde bulunuyorlar. Su konusu tüketiciler nezdinde bir kısım siyasi hedeflere, çalışmalara, mücadelelere aracı edilirse bu doğru olmaz. İlk geldiğimiz ocak ayında indirim yapılırken oradaki karara bakmak lazım. Maliyet + yüzde 10 kararına uyarak mı o karar alınmış, uymayarak mı alınmış? Aylık 1 milyon TL zarar eden SASKİ, o karar alındıktan sonra zarar aylık 4 milyon TL'nin üzerine çıkıyor. Yasada, ‘Maliyetinin altında bütçe oluşturamazsın' demiyor mu? Kamu zararına sebebiyet verirsiniz. Hatta zimmet çıkması lazım o kararları alanlara değil mi?” diye konuştu.

“Su tarifesi bizden yüksek olan 14 büyükşehir belediyesi var”

Birçok Büyükşehir Belediyesi'nin Samsun'dan daha yüksek ücret tarifesi uyguladığına dikkat çeken Mustafa Demir, “Samsun'un üzerinde su fiyatı uygulayan 14 büyükşehir daha var. TEFE-TÜFE'yi uygulayan da 19 belediye var. TEFE-TÜFE uygulaması ile birlikte şu anda Türkiye'de su fiyatını otomatik ayarlayan, karar almış su idareleri var. Alınan mahkeme kararında esasa girmenin, icra yetkisinin kullanılmasının neticesinde karar alıyoruz. Mahkeme kararına saygılıyız. Samsun'daki su maliyetimiz diğer şehirlere göre fazla. Su bize Çakmak Barajı'ndan geliyor. Merkeze yaklaşık 30 km uzaklıkta. Oradan arıtmaya, arıtmadan da Samsun'daki mahallelere birçok pompa ile pompalanıyor. Su, arıtmaya 5 devasa pompa ile terfi ediliyor. SASKİ'nin yıllık elektrik gideri 100 milyon TL. 2022 yılı gelir bütçesi ise 600 küsur milyon TL. 100 milyon TL elektrik faturası ödüyoruz. Kaldı ki bizim diğer şehirlerden bu kadar terfisi olmayan, bu kadar enerjiye ihtiyaç duymayan alt yapılarda su üreten şehirlerdeki tarifenin bizden çok daha aşağıda olması lazım. Bizden su fiyatı daha yüksek olan 14 büyükşehir belediyesi var. Biz vatandaşların kullanım hesabını her zaman yapıyoruz. Su faturasını ödeme gücü olmayanların faturasını belediye bütçesinden ödüyoruz. Su kesme işlemi de yapmıyoruz. Engelli, şehit ve gazilerimize indirimli tarife uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

“Popülist politikalar ile kamuyu zarara uğratmayız”

Yeni su tarifesi hakkında da açıklamada bulunan Demir, şunları söyledi:

“SASKİ kıt imkanlarla büyük bir altyapı hizmeti vermeye gayret ediyor. 10 metre küp (ton) su kullanan vatandaşımız 60 TL fatura ödüyor. Düşük fiyat tarifesinde bizim fiyatımız belli. 15 metre küp su kullanan vatandaş 110 TL fatura ödüyor. 2 tanker su 105 TL. Popülist politikalar ile SASKİ ve belediye idaremizi hizmet üretemez hale getiremeyiz. Bu konuda hassasız. Çok kaliteli ve vizyonel çalışmaları maliyetine kendi ekibiyle yapma konusunda Türkiye'nin en iyi idarelerinden biriyiz. Su fiyatları ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Mayıs meclisinde ya da ihtiyaç olursa olağanüstü genel kurulla birlikte fiyat ve diğer alanlarla ilgili çalışmalar devam ediliyor.”

Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları 1 Ocak 2022'ye kadar ücretsiz

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Son Toplantısı'nda ayrıca önceki toplantıda karara bağlanmayan 25 gündem maddesi hariç 42 gündem maddesi görüşüldü. Karara bağlanan maddeler arasında “sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarını 1 Ocak 2022'ye kadar ücretsiz kullanması teklifi” de kabul edilerek karara bağlandı.