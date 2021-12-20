Başkan Demir'den memurlara: “Canla başla çalışın”

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne yeni atanan zabıta ve itfaiye memurlarına 10 günlük Oryantasyon Eğitimi verildi. Eğitimde Belediyeler Kanunu ve ilgili temel mevzuat, belediye üst yönetimi, müdürlükler ve görevleri, belediyenin iç işleyişi hakkında bilgi paylaşıldı. Yeni atanan memurların kurum kültürüyle birlikte görev yapacağı birime hızlı bir şekilde uyum sağlaması, bilgi ve deneyiminin arttırılması, iş ve işlemlerin kolaylaştırılması ve bunun yanında kurumsal aidiyet duygusunun yükseltilmesi hedeflendi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, KPSS ile atanan İtfaiye Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde görev alacak memurların bugünkü oryantasyon eğitim programına katıldı. Memurlara yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Demir, "Samsun Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri. Sizler de zor bir sorumluluk aldınız. Allah yardımcınız olsun. Siz kurumumuzun kolluk kuvvetisiniz. Şehrin esenliğini sağlama yönünde, genel düzeni bozmaya çalışanlara karşı trafikte, caddede, sokakta, pazarda ve daha birçok alanda müdahale etme yetkiniz var. Kendinizi geliştirin. Belirlediğiniz hedeflere ulaşma anlamında çaba sarf edin. Kendinize hedef koyun ve bu hedef doğrultusunda canla başla çalışın” ifadelerini kullandı.

- Başkan Demir, Subaşı projesini inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yeraltı Mekanik Otopark ve Subaşı Meydan Düzenlemesi Projesi'ni de yerinde inceledi. Beraberinde Genel Sekreter İlhan Bayram ile birlikte Subaşı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Demir, yaptıkları projelerin yaşam alanı kalitesini arttıracak çalışmalar olduğunu vurguladı.

Yeraltı Mekanik Otopark ile birlikte bölgeye Tarihi Sa'di Mescidi ile Hamidiye Çeşmesi'ni de yeniden kazandıracaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Toplam 1472 metrekare alan üzerine inşa edilen ve çalışmaları tüm hızla süren projemizde geri sayım başladı. Bölgeyi hem tarihi dokusuna uygun hem de otopark sorununa çözüm getirecek çalışmayla cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren şehrin her sorununa nitelikli ve vizyoner çözümler getirdiklerini söyleyen Başkan Demir, “Buradaki ticareti rahatlatabilmek adına bu bölgede otopark ihtiyacımız vardı. Sıkıntılı olan bölgeleri çözüp, fonksiyonuna uygun şekildeki uygulamalarıyla milletimizin hizmetine sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Demir, incelemelerinin ardından bölge esnafını da ziyaret ederek "Hayırlı işler" diledi. Esnafın sorunlarını dinleyip sohbet etti. Yapılan çalışmalar hakkında da esnafa bilgi paylaşımında bulundu.