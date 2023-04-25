Başkan Demir'den muhtarlara: “Biz sizin için varız”

Atakum ilçesindeki 56 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Biz sizin için varız. Sizler de mahallelerinizde bizleri temsil ediyorsunuz. Dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şehri daha iyi noktalara taşımak için gece-gündüz durmaksızın koşturuyoruz" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesinde görev yapan 56 mahalle muhtarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Demir'in yanı sıra, Genel Sekreter Vekili Metin Köksal, Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak ile Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ahmet Bayır, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cihan Güler de katıldı. Muhtarlar istişare toplantılarının sorunların çözümü açısından önemli olduğunu belirterek Başkan Demir'e, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Mahallelere muhtarlarla birlikte hizmet yaptıklarını söyleyen Başkan Demir, "Sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyum. Projelerimize ve hizmetlerimize doludizgin devam ediyoruz. Yapılanlar var, devam edenler var ve yapılacaklar var. Bu aşamada hangi noktadayız, mümkün olduğu kadar bu değerlendirmeleri yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biz sizin için varız sizler de mahallelerinizde bizleri temsil ediyorsunuz. Sizler bizim gözümüz kulağımızsınız. Ekip çalışmamızın parçasısınız. Söylediğiniz her cümle bizim için kıymetli. Dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şehri daha iyi noktalara taşımak için gece gündüz durmaksızın koşturuyoruz” diye konuştu.

Yapılan tüm işlerde Türkiye'ye örnek hizmetler yapıldığını ifade eden Başkan Demir, "Şu ana kadar 3 bin 800 km yol yaptık. Kullanılabilir yolların bakımını yapıyoruz. Samsun'un kırsalında da merkezinde de içme suyu problemi olan hiçbir mahalle kalmıyor. En yüksek performanslarla çalışıyoruz. 2024 yılına ilişkin bunlarla ilgili de hazırlık yapıyor, program oluşturuyoruz. Önümüzdeki sene hiçbir yol şikayeti kalmayacak. İlçelerimiz, mahallelerimiz ve içme suyu dahil önümüzdeki sene alt yapı problemini gündemimizden tamamen çıkaracağız. Ayrıca 2024'te kırsalda ağırlıklı olarak kanalizasyon çalışmalarının tamamını bitireceğiz. Türkiye'ye örnek bir belediyecilik sergiliyoruz" şeklinde konuştu.

Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.