Başkan Demir'den personele ‘üretim' mesajı

Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin en iyisi olmak durumundayız. Bunu da alanıyla ilgili çok çalışan ve üreten personellerimizle başarabiliriz” dedi.

Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, istişare toplantısında konuştu. Toplantıda Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Proje Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı Abdullah Gökbilgin de hazır bulundu. Belediye binasında gerçekleşen toplantıda önemli mesajlar veren Başkan Demir, kenti gelecek hedeflerine mutlaka ulaştırmak zorunda olduklarını, bunun içinde tüm çalışanların verimliliklerinin ve üretkenliklerinin artması gerektiğini söyledi.

“Üretenlerle başarabiliriz”

İstişare toplantılarında birimlerin hizmetlerini, projelerini ve personellerin çalışmalarını değerlendireceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, çalışanlara Samsun'a kazandırılan yatırımlardan ve projelerden bilgi sahibi olmalarını istedi. Türkiye'de en başarılı belediye olacaklarının altını çizen Başkan Demir, “Belediyeler şehirler için önemli kurumlardır. Kentlerin, kalkınmada lokomotif gücüdür. Dolayısıyla performansıyla şehrin kalkınması doğru orantılıdır. Alt yapıda, kültürde, sanatta, turizmde, eğitimde, dezavantajlı engelli, sosyal desteğe ihtiyaç duyulan gruplar üzerinde çok etkilidir. Dolayısıyla verimli ve teknik bir belediyeyi oluşturmak zorundayız. Ülkemizde 30 büyükşehir belediyesi var. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin en iyisi olmak durumundayız. Bunu da alanıyla ilgili çok çalışan ve üreten personellerimizle başarabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Personelden beklentilerini anlattı

Belediye personellerinden beklentilerini anlatan Başkan Demir, “Sabah 08.00, akşam 17.00 mantığı ile çalışan, hafta sonu belediyede çalıştığını unutanlarla hedeflerimizi yakalayamayız. Sosyal medyada, e-ticaret sitelerinde geçirilen vaktin önemli bir kısmını dünya şehirlerinde, başkentlerde ne gibi çalışmalar yapılıyor, hangi projeler hayata geçiriliyor, AB'de ne gibi hazırlıklar, hibe kaynakları var bunlar araştırılsa, örneğin Londra Belediyesi kütüphane yapmış, girilip bakılsa, büyüklüğü ve özellikleri incelense, bunu nasıl yapmış, hükümet mi yapmış, bunlar hakkında bilgi sahibi olunsa, enerji üretiminde, sosyokültürel, alt yapıda, turizmde, sanayide, tarım ve hayvancılıkta yerel yönetim yatırım ve faaliyetleri araştırılsa, bakanlıklar takip edilse, TÜBİTAK hangi projeler üzerinde çalışıyor, hangi tür projelere destek veriyorlar vs. ilgili tüm konularda bilgi edinilmelidir. Dere ıslahı, Sıfır Atık, geri dönüşüm, haşerelerle mücadelede, kıyılarımızın korunması gibi çok farklı, sıra dışı konularla fikirler üretip bakanlıklardan destek alıp hayata geçirilmelidir. Bakanlıklar, ellerindeki bütçeleri değerlendirmek için doğru projeleri bekliyor. Bunları değerlendirmemiz lazım. Hep birlikte üretmek zorundayız” diye konuştu.