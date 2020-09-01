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Başkan Demir'den Rektör Ünal'a tebrik

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof.

Dr. Yavuz Ünal'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'a başarılar dileyerek yeni görevinin üniversite ve Samsun için hayırlara vesile olmasını diledi. Rektör Ünal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuğuna teşekkür etti.


Samsun'a yapılan hizmetleri üst noktalara taşıyacak konu ve iş birliklerinin konuşulduğu ziyaretin sonunda Samsun Büyükşehir Belediye Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'a tablo takdim ederken Rektör Ünal da Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'e üniversiteyi temsilen hediye takdim etti.

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