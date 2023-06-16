Başkan Demir'den 'sel' değerlendirmesi: "45 dakikada metrekareye 53 kilo yağış düştü"

Bir hafta içerisinde iki kez sel felaketinin yaşandığı Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "45 dakikada metrekareye 53 kilo yağış düştü. Samsun'un aldığı yağışı başka yerler alsa çok daha farklı durumlar ortaya çıkardı" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı 2. Birleşimi, Mustafa Demir başkanlığında Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. İlgili komisyonlardan havale edilen 49 madde görüşülmeden önce Başkan Demir, değerlendirmelerde bulundu. Demir, “Yatırım ve projelerimiz devam ediyor. Yeşilkent Kavşağı, Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihale edildi. Samsun Şehir Hastanesi'nin yolunu Karayolları ihale edecek. Bafra'daki mezbaha projemizin ihalesi bu ay yapılacak. Çalışmaların sürdüğü Makro AVM projesini 2023 yılı içinde ihale edeceğiz. 50 bin metrekare alanda kurularak Türkiye'ye örnek olacak kongre merkezinin uygulama projesi hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah ihalesini yıl bitmeden yapmış olacağız. Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arazisinde hizmete sunacağımız Aile Yaşam Merkezinin ihale sözleşmesini yaptık. Yer teslimini de yapıp inşası başlayacak” diye konuştu.

CHP grubundan imar planı değişikliklerine yapılan eleştiriyi değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu kadar yağmura yetecek tesisat dünyanın hiçbir yerinde yok. Biz onu da yapmaya gayret ediyoruz. 1 hafta içinde şehir 2 kez çok ciddi yağış aldı. Ladik'te 1 vatandaşımız sele kapıldı ve rahmetli oldu. 2. yağmurda çok büyük kayıplara ve can kaybına uğrayabilirdik. Buna şükretmek lazım. Belediye olarak da bizim yağış ve diğer konular için yaptıklarımız ortadadır” şeklinde konuştu.

“45 dakikada metrekareye 53 kilo yağış düştü”

Çok kısa bir sürede etkili olan sağanağın sele dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Mustafa Demir, “Son yağan yağmurda merkez ilçede 45 dakikada metrekareye 53 kilo yağış düştü. Bafra'da yaptığımız yağmur suyu hatları çok büyük işe yaradı. Böyle bir yağmurda bunları yapmasaydık Bafra perişan olurdu. Ulus Caddesi'nde bir tesisat yaptık. Yağmur 10 dakikada boşalıyor. Yapmasaydık orada biriken suyu 2 günde boşaltamazdık. Atatürk Bulvarı ve Eski Sanayi'deki hatlar Mert Irmağı'nın kotunun alt seviyesinde, Atatürk Bulvarı ve limandaki su seviyesinin altında. Bunlarla ilgili merkezde de tüm hatlar değişecek. Özellikle yağmur suyu hatları. Eski sanayide projeler hazır. Bu sene inşallah yapıyoruz. Terfi ve pompa sistemi ile yağacağız. Bu işlemin ardından eski sanayide su baskınları olmayacak. Neden şimdi? DSİ ile birlikte uygulama projesini yeni bitirdik. 1,5 ay önce onaylandı. Başkan nerelerde su baskını oluyor? Atakum'da sahil kesimlerde. Dik gelen su hızlı bir şekilde Atatürk Bulvarı'na yığılıyor. Yağmur bitince yarım saat 1 saatte su boşalıyor. Yağmur suyu hatlarının çaplarında da yetersizlik var” diye konuştu.

“Samsun'un aldığı yağışı farklı yerler alsa durum çok daha farklı olurdu”

Sel ve su baskını riskinin olduğu yerlerdeki diğer projelerden de bahseden Mustafa Demir, “Mert Irmağı havzası ve Terme-Salıpazarı hattı da sıkıntılı yerler. Burada baraj ve sanat yapıları yapılıyor. Onlar tamamlandığında sıkıntı giderilecek. Mert Irmağı'nda da proje bittiğinde bölgemizde riskli alan kalmıyor. Buna rağmen lokal bölgelerde 1 saatte 100-200 kilo yağış düşerse bunlar sele sebebiyet verir. Allah bizi daha büyük afetlerden korusun. Samsun'un aldığı yağışı farklı yerler alsa çok daha farklı bir konum ortaya çıkar. Gülsan'da sanayi dükkanları su doldu. Neden? Yağmur suyu şebekesi hiç yok. Kanalizasyon şebekesine verilmiş. Kanalizasyon şebekesinin o suyu çekme şansı yok. Geri basıyor. Orayla ilgili proje ürettik mi? Hayır, neden? Sanayi Toybelen'e taşınınca orası kalkacak. Konuyla ilgili vaziyet budur. Şu anda bile tüm ekipler teyakkuz halinde. Allah bir daha yaşatmasın ama su birikintileri ve sel durumunda tüm ekiplerimizde her şey hazır. Afetlere karşı elimizden geldiği kadar hazır olma ve müdahale etme gayretini gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Değerlendirmelerin ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantı gündeminde yer alan ve Atakum'un Körfez Mahallesi'nde bulunan marina bölgesindeki alanın satışını içeren maddenin geri çekilmesini talep eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Kararınızdan geri dönün lütfen. Atakum ihmal edilmiş bir şehir. Atakum 25 yıllık bir şehir. Böyle olmaması gerekirdi. İmarıyla, altyapısıyla ve her şeyiyle kötü bir şehir durumunda” ifadelerini kullandı.

Oy çokluğuyla kabul edilen, eski Kurupelit Belde Belediye Binası'nın bulunduğu alanı ilgilendiren gündem maddesiyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Demir, “3 bin küsur metrekare bir alan şu anda atıl bir vaziyette. Derdimiz burayı yatırıma açmak. Burası yeşil saha değil. Üzerinde bina var. Bu amaçla imarını otel ve konaklama tesisi olacak şekilde değiştirdik. İnşallah şehrimize ve Atakum'a yakışacak bir otel kazandıracağız” açıklamasında bulundu.

19 Haziran'da Samsun'da oynanacak Türkiye-Galler milli takımları futbol maçına ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Demir, “Hepinize verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Pazartesi günü de şehir olarak dev bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. 27 yıl aradan sonra şehrimizde bir milli maç oynanacak. 33 bin kişilik stadyumda. Bizim de orada bazı çalışmalarımız vardı. Onlar da bitmek üzere. Herkesi bekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maça gelecek” dedi.

Toplantıda, ilgili komisyonlardan havale edilen 49 gündem maddesi kabul edilerek, karara bağlandı.