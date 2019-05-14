İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Demir'den vatandaşlara çağrı

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Mayıs Pazar günü Samsun’da olacağını belirterek, “Samsunlular olarak bu büyük coşkuyu Cumhurbaşkanımızla birlikte yaşayalım” çağrısında bulundu.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Pazar günü Samsun'da olacağını belirterek, “Samsunlular olarak bu büyük coşkuyu Cumhurbaşkanımızla birlikte yaşayalım” çağrısında bulundu.


19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlama etkinlikleri, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi. Valilik binasındaki 100. Yıl Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, bağımsızlık ruhunun gelecek nesillere kazandırılması olan 100. yıl kutlama etkinlik takvimini gözden geçirdikleri çok faydalı bir toplantının olduğunu söyledi.


Başta Samsun olmak üzere Türkiye genelinde yapılacak kutlamaların uluslararası önem taşıdığını ifade eden Başkan Demir, “Samsun, dağılmış bir imparatorluğun küllerinden yeniden doğduğu, vatanımızı parçalayıp Türk Milleti'ni boyunduruk altına almak isteyen düşmana karşı 19 Mayıs 1919'daki dirilişin adıdır. 100. yıl kutlamaları bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Yapılacak tüm etkinlikler, tüm kutlamalar, Samsun'un tanıtımına büyük katkı sağlayacak” dedi.



“Samsun'un Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın gururunu taşıyorum”


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Pazar günü Samsun'a gelerek gün boyu sürecek kutlamalara katılacağını hatırlatan Başkan Demir, “19 Mayıs günü Samsun'dan tüm dünyaya Türk milletinin bağımsızlığına ve ülkesinin bölünmez bütünlüğüne ne kadar önem verdiğini bir kez daha haykıracağız. Tüm vatandaşlarımızı, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya en güçlü şekilde göstermek için kutlamalara katılmaya davet ediyorum. Tarihe adını altın harflerle yazdıran bir şehrin büyükşehir belediye başkanı olmanın gururunu taşıyorum. Bu büyük coşkuyu Samsunlular olarak Cumhurbaşkanımız ile birlikte yaşayacak olmamız ise bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi ve gururdur” diye konuştu.


Toplantıya ayrıca, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, ilçe belediye başkanları, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden yetkililer ve kamu kuruluşları temsilcileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.