Başkan Demir'den vatandaşlara çağrı

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Pazar günü Samsun'da olacağını belirterek, “Samsunlular olarak bu büyük coşkuyu Cumhurbaşkanımızla birlikte yaşayalım” çağrısında bulundu.

19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlama etkinlikleri, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi. Valilik binasındaki 100. Yıl Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, bağımsızlık ruhunun gelecek nesillere kazandırılması olan 100. yıl kutlama etkinlik takvimini gözden geçirdikleri çok faydalı bir toplantının olduğunu söyledi.

Başta Samsun olmak üzere Türkiye genelinde yapılacak kutlamaların uluslararası önem taşıdığını ifade eden Başkan Demir, “Samsun, dağılmış bir imparatorluğun küllerinden yeniden doğduğu, vatanımızı parçalayıp Türk Milleti'ni boyunduruk altına almak isteyen düşmana karşı 19 Mayıs 1919'daki dirilişin adıdır. 100. yıl kutlamaları bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Yapılacak tüm etkinlikler, tüm kutlamalar, Samsun'un tanıtımına büyük katkı sağlayacak” dedi.

“Samsun'un Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın gururunu taşıyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Pazar günü Samsun'a gelerek gün boyu sürecek kutlamalara katılacağını hatırlatan Başkan Demir, “19 Mayıs günü Samsun'dan tüm dünyaya Türk milletinin bağımsızlığına ve ülkesinin bölünmez bütünlüğüne ne kadar önem verdiğini bir kez daha haykıracağız. Tüm vatandaşlarımızı, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya en güçlü şekilde göstermek için kutlamalara katılmaya davet ediyorum. Tarihe adını altın harflerle yazdıran bir şehrin büyükşehir belediye başkanı olmanın gururunu taşıyorum. Bu büyük coşkuyu Samsunlular olarak Cumhurbaşkanımız ile birlikte yaşayacak olmamız ise bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi ve gururdur” diye konuştu.

Toplantıya ayrıca, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, ilçe belediye başkanları, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden yetkililer ve kamu kuruluşları temsilcileri katıldı.