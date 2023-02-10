Başkan Demirtaş: “Ben de bir depremzedeyim"

Ben de bir depremzedeyim. 10 ilde aynı anda meydana gelen depremi en iyi ben bilirim. Bizim burada ciğerimiz çok yanıyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

23 yıl öncesi 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi olarak akıllara kazınan 365 bin konutun hasar gördüğü depremi yaşayan bir depremzede olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Şuan ülkemiz 100 yılın en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya. 10 ilde aynı anda meydana gelen depremi en iyi ben bilirim. Eşim ve ben enkaz altından çıktık. Bir hafta sokakta kaldık. Soğuk hava şartlarında orada kalan vatandaşlarımızı daha iyi anlayabiliyorum. Enkaz altında kaldığım süre içinde çok büyük travmalar yaşadım. Kısa zamanda kendimize hakim olamadığımız çok olaylara tanık olduk. Bu yardım dayanışmasında beni derinde etkileyen 65 yaşındaki bir bayan vatandaşımızın ayağında giymeye ayakkabısı yok zar zor yürüyebiliyor. Kendince bir bohça yaptığı malzemelerini sırtında taşıyarak bunu da yardım olarak götürün dediği anlara şahit olduğumda gözyaşlarıma hakim olamadım. Depremzedelerin acısını iliklerime kadar yüreğimde hissediyorum” diye konuştu.

“Yaralarımızı birlikte sarıyoruz”

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından tüm imkanları depremzede vatandaşları için seferber eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın başlatmış olduğu dayanışma çağrısına ilçe halkı akın akın yardımlarla destek oluyor. AFAD ve İlkadım İlçe Kaymakamlığı ile birlikte oluşturulan yardımlaşma faaliyetleri kapsamında soba, gıda ürünleri, giyecek ve battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan 10 tır, 2 kamyon bebek bezi,8 kamyon su deprem bölgesine ulaştırıldı. Gönüllü vatandaşların yardım tırlarının yüklenmesinde verdiği destek ve yardımlarla deprem bölgesindeki yararların hızla sarılacağını kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Yüzlerce hemşehrimizin başlatmış olduğumuz dayanışma çağrısına destek vererek Belediye Hizmet Binamıza yardımlarını getirdi ve getirmeye devam ediyor. Bugün enkaz alanında arama-kurtarma çalışmalarına destek için 1 Case ve Lopet'in gönderdik. Deprem bölgelerimizden üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Rabb'im vefat eden kardeşlerimize rahmet etsin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Göçük altında kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimize de sağ salim kurtulmayı nasip etsin. İnşallah yaraları hep birlikte saracağız” şeklinde konuştu.