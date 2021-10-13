Başkan Demirtaş: “Bu yıl 17,6 bin ton sıcak asfalt döktük”

İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu bir şekilde sağlayabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Planlanan program dâhilinde yol çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi Fen İşleri ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı yollar ve sokaklara öncelik vererek, asfaltlama ve onarım çalışmalarını yapıyor. Birçok cadde ve sokağa sıcak asfalt dökülürken, bazı sokaklardaki bozuk yollarda da bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

“Yap-boz istemiyoruz”

İlçedeki asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Belli bir program dâhilinde ve öncelik sırasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı, aşırı hasarlı yollara öncelik veriyoruz. Yap-boz gibi bir sistem oluşmasını istemiyoruz. Bugün asfalt döktük, birkaç ay sonra bu asfalt sökülürse olmaz. Hem belediyenin hem de halkın parasını boşa harcayarak vatandaşımızı mağdur etmiş oluruz. Onun için asfalt çalışmalarını programlı şekilde yapıyoruz. Bir sokakta altyapı çalışmaları tamamlanmışsa asfaltını tamamlıyoruz. Vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen asfalt talepleri anında ilgili birimlerimize ulaşıyor, programa alınıyor. Asfalt çalışmalarını başarıyla sürdüren ekip amirlerimize ve emekçilerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.