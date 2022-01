Başkan Demirtaş: “Can taşıyan her varlık bizim için değerlidir”

İlkadım ilçesinde 100. Yıl Bulvarı'ndan yüksekte kalan bölgelerde kar yağışı etkili olunca İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanlarına yönelik periyodik olarak devam eden besleme çalışmaları aralıksız hale getirildi. İlçe genelinde insanın can dostları için kuru mama ve yem bırakıldı.

“Can dostlar bize emanet”

“Sokaktaki sahipsiz can dostlara kayıtsız kalmayarak yaşam desteği oluyoruz” diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Soğuk havanın kendini hissettirmesiyle birlikte ekiplerimiz kent merkezindeki besleme noktalarına ve yaşam alanlarından uzaktaki kırsal bölgelere 690 kilogram kedi maması, 950 kilogram köpek maması ve 50 kilogram kuş yemini belirlenen aralıklarla bırakıyor. Çoğu zaman ekmek ve yemek kırıntılarıyla beslenen kuşlar, kar nedeniyle yemlerinden oluyor. Ekiplerimiz, özellikle Cumhuriyet Meydanı, İlyasköy Kavşağı, Subaşı noktalarına kuş yemlerini bırakmayı sürdürüyor. Biz, insanlar olarak sokak hayvanları ve yaban hayvanlarıyla beraber yaşıyoruz, yaşamak zorundayız. Onlara eziyet etmeden, onları aç bırakmadan onların haklarını da gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Can dostlar bizlere emanet. Hayvanseverlerimizin gözü arkada kalmasın. Sadece bu zorlu hava koşullarında değil her mevsim can dostlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.