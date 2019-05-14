Başkan Demirtaş: “El birliğiyle çok çalışacağız”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile Derebahçe Şantiyesi'nde bir araya geldi. Başkan Demirtaş, “Daha temiz bir İlkadım için el birliğiyle daha çok çalışmamız lazım" dedi.

Her fırsatta birim müdürlük çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Demirtaş, temizlik çalışanlarının sorunlarını dinledi. Derebahçe tesislerinde gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a beraberinde, Temizlik İşleri Müdürü Recep Aslan ve birim müdürleri eşlik etti. “Sadece işimiz temizlik deyip geçmeyelim” diyerek çalışanlara seslenen Başkan Demirtaş, “Özellikle en önem verdiğim mesele temizlik meselesidir. Biz biliyoruz ki temizlik olmadan iman olmaz. Bir ekip ruhuyla hareket etmemiz gerekir. İlçemizin güzelliği temizliğinden belli olur. Bugüne kadar büyük bir gayretle geldik, bundan sonra biraz daha düzenli olmalıyız. İşimiz, çocuklarınızın ekmeğidir, mukaddestir. Kimse işini küçümsemesin, bunu hassasiyetle sizden istiyorum" dedi.