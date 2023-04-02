Başkan Demirtaş, en güvenilirler listesinde 9. sıraya yerleşti

İlkadım İlçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ‘En Güvenilir İlçe Belediye Başkanı' anketinde yüzde 60,4 oy alarak Türkiye genelinde 9. sırada yer aldı.

ORC Araştırma Şirketi tarafından son 4 yılın en güvenilir büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediye başkanlarını belirlemek için 15-28 Mart tarihleri arasında 30 büyükşehirdeki nüfusu 100 binin üzerindeki 184 ilçede anket çalışması gerçekleştirdi. 21 bin 900 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yüzde 60,4 oranla ‘En Güvenilir İlçe Belediye Başkanı' sıralamasında 9'uncu sırada yer aldı.

“Bu şehre hizmet etmek benim için bir onur”

Çıkan anket sonucunun kendisini gururlandırdığını kaydeden Başkan Demirtaş, “2019 yılından bu yana şehrimiz için hemşerilerimiz için doğru olduğuna inandığımız, halkımızın gerçekten ihtiyaç duyduğu proje ve hizmetleri hayata geçirmenin çabasında olduk. Bundan sonra da yine üretken belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Kurtuluş Mücadelesi'nin İlk adımlarının atıldığı İlkadım ilçemizi seviyorum. Bu şehre hizmet etmek benim için bir onur kaynağıdır. Bu vesileyle bir kez daha bizlere oy veren vermeyen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.