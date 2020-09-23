Başkan Demirtaş: “En güzel temizlik çevreyi kirletmemektir”

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürüteceği çalışma ile oluşturulan “Çevre Timi” şehir merkezinde bulunan köprü, üst geçit ve sokak köşelerine zamansız çöp bırakan vatandaşlara cezai işlem uygulayacak.

Çalışma kapsamında İlkadım Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlükleri “Daha temiz bir İlkadım” sloganıyla ortaklaşa olarak hareket edecek. İkili ekipler halinde 10 gruptan oluşan toplamda 20 kişi çevre timinde görev alarak ilçe genelinde gelişigüzel sokaklara çöp bırakılan yerleri dolaşacak. Zamansız çöp çıkaranları tespit edip gerekli müdahaleyi yapacak. Şehir içi çevre temizliği için zabıta ekiplerinden oluşan çevre timi zamansız çöp atma, geri dönüştürülebilir atıkların toplama alanına atılmaması ve çevre kirliliğinin oluşturulmaması gibi kuralların uygulanması konusunda vatandaş ve işletme sahiplerini uyaracak. Kurallara uymayan işletme ve vatandaşlara ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na aykırılıktan cezai işlem uygulayacak.

“Geri dönüşebilen materyaller takipte”

Temizlik İşleri Müdürlüğü Saha Kontrol ekipleri ile koordineli olarak çalışan çevre timinin ilk uygulaması, geri dönüşüm malzemelerini yerüstü çöp konteynerlerine bırakan büyük marketlere oldu. Uygunsuz bırakılan karton kutuların üzerlerindeki bilgileri takip ederek işletme sahiplerine ulaşan ekipler geri dönüştürülebilen ambalaj, kağıt, karton gibi materyallerin toplama alanlarına bırakılması konusunda uyarılarda bulundu.

“Çevre temizliğine önem veriyoruz”

Konu hakkında açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu ekibin oluşturulmasındaki ana hedefimiz; halkımızı yoğun olarak kullandığı işlek ve caddelerin bulunduğu mahallelerde, tüm cadde ve sokaklar ile ana arterlerdeki evsel, endüstriyel ve ambalaj atıklarının zamansız çıkarılmasını engellemektir. Bu manada belediye olarak çevre temizliğine çok önem veriyoruz” diye konuştu.

“Zamansız çıkan çöpün takipçisi olacağız”

En güzel temizliğin kirletmemek olduğunu ve çevre temizliği için harcanan para yükünün ilçenin gelişimi ve güzelleştirilmesi adına başka alanlarda kullanımının önemine dikkat çeken Başkan Demirtaş, “Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz bu hususta büyük emek ve gayret gösteriyor. İlkadım Belediyesi olarak zamansız çöpe karşı açtığımız savaşta kararlı olacağız. Bundan dolayı da zamansız çöp çıkaranlara karşı uygulanan cezai müeyyideleri de etkin şekilde takip edecek ve zamansız çöpe para cezası keseceğiz. Aynı hassasiyeti vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Çevreye korumak herkesin ve hepimizin görevidir. Konuya ne denli ciddi baktığımızı içeren ve zamansız çöple alakalı uyarı metni bulunan el broşürlerimizi ilçemizdeki tüm ev ve iş yerlerine ulaştırarak, vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendireceğiz” şeklinde konuştu.