Başkan Demirtaş: “Engellilerin destekçisi olmaya devam edeceğim”

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programın ilk durağı Çiftlik Caddesi'ndeki yürüyüş ile start aldı. Verem Savaş Dispanseri önünde toplanan engelliler, aileleri ve il protokolü, kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Programa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Karadeniz Engelliler Federasyonu, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi, Samsun Engelli Kadınlar Derneği, 6 Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi, Bedensel Engelliler Spor Kulübü ve Körler Eğitim ve Kalkındırma Derneği'nin temsilcilerinin anıta çelenk sunumuyla devam etti.

Her insan bir engelli adayı

Her insanın bir engelli adayı olacağını dile getiren Başkan Demirtaş, “Amacımız engelli kardeşlerimizin derdini yüreğimizde hissetmek, dertlerine ortak olmak, sorunlarının çözümünün bir parçası olmak, onların yalnız olmadığını hissettirmek bu anlamında hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bu etkinliği yüreklendiren, cesaretlendiren, buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Programın devamında Engelliler Haftası Sergisi Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdürü Tekin Balcı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Samsun Şube Başkan Hayriye Hakyemezoğlu'nun birlikte kurdele kesimi ile açıldı. Sergiyi gezen Başkan Demirtaş, çeşitli aktivitelerle engelli vatandaşlarla yarıştı. Günün anısına Gülbaharhatun Anaokulu Müdiresi Mihrican Önder Bandırma Vapuru maketini Başkan Demirtaş'a hediye etti.