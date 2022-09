Başkan Demirtaş: “Geleceğin söz sahibi bireyleri ilçemizden çıksın”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kütüphanelerinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Gençlerin ve çocukların iyi üniversitelerde okumasını hedefliyor, geleceğin söz sahibi bireyleri İlkadım'dan çıksın istiyoruz” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatlarıyla belediye hizmet binasına kazandırılan Belediye Kütüphanesi, kitapseverler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bilgiye erişim ihtiyacı olan herkes için tam bir yaşam alanı sunan kütüphane zengin kitap koleksiyonu, güncel kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları ile anaokulundan üniversiteye, ev hanımından öğretmene İlkadım'da yaşayan her yaştan vatandaşa hitap ediyor.

“Örnek bir ortam kazandırdık”

Kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrenciler, İlkadım Belediyesi'nin kendilerine sunduğu hizmetten ve kaliteden çok memnun olduklarını belirtti. Vatandaşların sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabileceği, ders çalışabileceği, boş vakitlerini değerlendirebileceği kütüphaneden yaralanan öğrenciler ve kitapseverler, İlkadım'a örnek bir kütüphane kazandıran Belediye Başkanı Necarttin Demirtaş'a teşekkürlerini iletti.

“Geleceğin söz sahipleri ilçemizden çıksın”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Belediye Hizmet binamızda gençlerimiz ve sınavlara hazırlanan vatandaşlarımız için hizmete açtığımız kütüphanemiz yoğun ilgi görüyor. Gençlerin ve çocukların iyi üniversitelerde okumasını hedefliyor, geleceğin söz sahibi bireyleri İlkadım'dan çıksın istiyoruz. Sınavlara hazırlanmak isteyen, evinde yeterli çalışma ortamı bulamayan, huzurlu bir ortamda kitap okumak, araştırmak isteyen gençlerimize temiz bir ortamda çalışma fırsatı sunuyoruz. Çocukluğumuzda kitap göremiyorduk, gençlerimiz bu konuda çok şanslı. Benim siz gençlerimize tavsiyem, o kadar çok okuyun ki entelektüel birer Türk vatandaşı olarak hareket edin. Her şeyi bilin, her konuda bilginiz olsun. Baktığınız, okuduğunuz her kitap sizlere bir şeyler kazandıracaktır. Mutlaka fırsat bulduğunu her anı kitap okumayla değerlendirin” diye konuştu.