Başkan Demirtaş: “Geri dönüşüme özel önem veriyoruz”

İlkadım Belediyesi'nin katkı ve destekleri ile Baruthane Ortaokulu koordinatörlüğünde; Erasmus projesi kapsamında geri dönüşümde farkındalık oluşturmak adına sıfır atığı hedefleyen Romanya, Macaristan, İtalya ve İspanya'dan oluşan proje ortakları, temsilcileri ve okul öğrencilerinin katılım sağladığı ziyarette konuşan Başkan Demirtaş, “Her alanda olduğu gibi çevre hizmetlerinde hassasiyetimizi göstergesi olan Karadeniz'de ilk ve tek olan 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ile İlkadım ilçemizi adını tüm Türkiye'ye duyurduk” dedi.

“Yaptığımız çalışmalar çevreyi koruyup ülke ekonomisine katkı sağlıyor”

Sıfır atık kapsamında ilkadım ilçesinde yapılan geri kazanım projelerini proje ortaklarına ve minik çevreci öğrencilere anlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemize kazandırdığımız, yer altı ve yer üstü çöp konteynırlarımızla, okullara, sitelere ve kurumlara yerleştirdiğimiz geri dönüşüm kutularımızla geri dönüşüm malzemelerini kaynağında ayrıştırılmış halde alacağız. Bunun bir sonraki etabı olan okullardaki eğitim programlarımızla genç nesillere ayrıştırma bilincini kazandırmak istiyoruz. Bunu teşvik etmek amacıyla okullardan gelen atıklara belediye olarak bir bedel ödeyeceğiz. Bunu yanı sıra halkımızın yoğun olarak kullandığı caddelere yerleştirdiğimiz AYPİKUT ile atık pil ve evsel atık yağ toplama faaliyetlerimizle vatandaşlarımıza sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla uygulamalı bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Çevre bilinci oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

“Yerel yönetimler ve ilçemizde yaşayan halkımızın takdirini toplayan çevre hizmetlerimizle hem çevremizi zararlı atıklardan temizliyoruz hem de ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Asıl gayemiz çevreyi kirletmeyen bir kültür ve çevreyi koruma bilinci oluşturarak çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakmak. Bu manada gelecek nesillere bırakabileceğimiz en kıymetli hazine temiz bir çevredir. Çevre yatırımlarında yakaladığımız başarıyı sürdürmek adına çalışmalarımıza hız kazandıracağız.”