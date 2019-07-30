Başkan Demirtaş: "Güzel bir tesis oluşturduk"

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hayvan satıcılarımızın rahat bir ortamda ticaretlerini, vatandaşlarımızın da kurbanlık hayvan alışverişlerini kolayca yapabilecekleri güzel bir tesis oluşturduk" dedi.

İlkadım Belediyesi, konut yerleşiminin olmadığı Güzeldere Mahallesi'ndeki kurban satış yerini hizmete sundu. Duş, tuvalet, kantin, elektrik, su gibi sosyal ihtiyaçları hazır bulunduğu tesiste, Türkiye'nin değişik illerinden gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticileri yerlerini aldı. Kesim alanları etrafındaki yol düzenlemeleri yapılırken, veterinerlerin hazır bulunacağı sağlık merkezleri faaliyet gösterecek.

Başkan Demirtaş vatandaşlarla sohbet etti

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da, hizmete giren kurban satış yerinde incelemelerde bulundu. Demirtaş, Türkiye'nin birçok ilinden gelen kurban satıcıları ve kurbanlık alışverişi yapan vatandaşlarla sohbet etti.

"İlkadım'a hayırlı olsun"

Burada açıklamalarda bulunan Demirtaş, belediyenin tüm birimlerinin koordineli olarak sorumluluk alacağı ve en küçük detayın dahi hesaplanarak aksiliklere müsaade edilmeyeceğini belirterek, “Önceki yıllarda kurban satış yeri halkımızın rahatsız olacağı kadar şehrin içerisindeydi. Şimdi hayvan satıcılarımızın rahat bir ortamda ticaretlerini, vatandaşlarımızın da kurbanlık hayvan alışverişlerini kolayca yapabilecekleri güzel bir tesis oluşturduk. Kurban satış yerinin içerisinde tuvalet ve duş imkanları başta olmak üzere pek çok sosyal imkanı halkımıza sunuyoruz. Bu tesisimizde il ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir çalışma sürdüreceğiz” dedi.

“Boğa timi, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek”

Veterinerlik hizmeti ile temizlik için su temininden oluşan farklı hizmetlerin vatandaşlara sunulacağını söyleyen Demirtaş, “İlaçlama ekiplerimiz de ilaçlama işlemlerine Kurban Bayramı sonrası da devam edecek. Bunun dışında kesim merkezlerinde görevli temizlik ekipleri de anında müdahale ederek, kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşmasına müsaade etmeyecek. Her bayram öncesi görmeye alışık olduğumuz hayvanların kaçmasından dolayı yaşanan kazaların önüne geçilmesi için de kurban satış ve kesim alanlarında eğitimli boğa timleri oluşturuldu. Belediye olarak kurban bayramına yönelik boğa yakalama timleri oluşturduk. Ülkemizde insanların gerek acemiliğinden gerekse dikkatsizliklerinden kaynaklanan kurban kaçırma olayına bu tim sayesinde ‘Alo 153' hattını arayan vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet sunulacak” diye konuştu.

Pazarın ilgi odağı cesur yeni sahibini bekliyor

Pazarın en büyük kurbanlığı olma unvanını elinde bulunduran 18 bin TL verecek alıcısını bekleyen dikkatleri üzerine çeken ‘cesur' adlı tosun ile hatıra fotoğrafı da çekilen Demirtaş, bayram günü oluşacak görüntülerin yaşanmaması adına vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.