Başkan Demirtaş: “Halkımızın huzuru için çalışıyoruz”

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, göreve geldikleri ilk günden bu yana halkın mutluluğu ve huzuru için mesai harcadıklarını söyledi.

Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, zabıta çalışanları ile bir araya geldi. Acem Tekkesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Demirtaş, göreve geldikleri ilk günden bu yana halkın mutluluğu ve huzuru için mesai harcadıklarını belirterek, “Zabıta mesleği ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle halkımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan belediye zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Özellikle belirtmek istiyorum, ilçemizde huzurun sağlanması anlamında zabıta ekiplerimizin özverili çalışmalarına şahit oluyorum. Başta İlkadım Belediyesi Zabıta Teşkilatımızı ve memleketimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Programa ayrıca İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı ve zabıta personeli katıldı.