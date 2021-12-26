Başkan Demirtaş: “Hasta ve Refakatçi Evi'ni ilçemize kazandıracağız”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yeni yılla birlikte temelleri atılacak olan Hasta ve Refakatçi Evi projesi sayesinde özellikle hastanelere uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm oluşturarak kentin önemli bir eksiğini de kapatmış olacağız" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş kentin bir eksiği olarak yorumladığı Hasta ve Refakatçi Evi projesi için düğmeye bastı. Hastanelere uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar için ekonomik anlamda sorun olan konaklama ihtiyacı, Refakatçi Evi'yle çözüme kavuşacak.

“2022 yılında tamamlamayı hedefliyoruz”

Toplamda 10 bin 156 metrekare alan üzerine yapılacak olan merkezin; bodrum, zemin kat olmak üzere 7 kat olarak planlandığını anlatan Başkan Demirtaş, "Merkezimizin; doktor odaları, sosyal aktivite alanları, dinlenme salonları, kafeterya ve bahçesi bulunacak. Mimari plan çalışmaları tamamlanmış durumda olan merkezimizin, statik, mekanik ve elektrik projelendirme çalışması akabinde zemin etüt ve ruhsat çalışmaları yapılacak. Teknik çalışma sonucunda temeli atılacak projemizin en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

“Kahvaltı ve ulaşım desteği”

Projeyle ilgili bilgileri aktaran Başkan Demirtaş, "Kanser hastalığı için tedavi gören hastalar ve yakınlarına 45 gün, diğer hastalıklar sebebiyle tedavi görenler ve refakatçilerine ise en fazla 30 gün süreyle konaklama imkanı sağlayacağız. Konaklama süresi boyunca sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikramı yapılan vatandaşların hastaneye ulaşımları da tahsis edeceğimiz servisler ile gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.

“Gayemiz her kesime hizmet etmek”

İlçeye yeni yılla birlikte kazandırılacak Hasta ve Refakatçi Evi projesiyle vatandaşlara ev sıcaklığının aratılmayacağını kaydeden Demirtaş, “Ev konforunda yaşam alanı oluşturmak için yola çıktık. Hele şu Kovid-19 döneminde bu hizmet daha büyük bir önem kazandı. Çok pozitif geri bildirimler alıyoruz. Araçlarında yatanlar var. Bu hizmeti sosyal medyadan duyup bize teşekkür edenler var. Son derece mutlular. Manevi açıdan biz de son derece mutluyuz. Gayemiz her kesime hizmet edebilmek, hayır duası almaktır. Buradaki asıl amacımız halkımızın bu ihtiyacına cevap verebilmek ve hasta yakınlarına konaklama imkanı sağlamaktır. Ayrıca sığınma ihtiyacı olan kimselerin de ihtiyacını karşılayacağız. Bu ihtiyacı da karşılayarak vatandaşlarımıza bu hizmeti sunacağız” ifadelerini kullandı.