Başkan Demirtaş: “Hayır Çarşımızı büyütmeyi hedefliyoruz"

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın Hayır Çarşısı aracılığıyla taleplerine ulaşması bizleri çok mutlu ediyor. Çarşımızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek “Hayır Çarşısı” hakkında Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır ve Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş'tan bilgiler alan Başkan Demirtaş, “Bu paylaşma duygusunun toplumun tüm katmanlarına yayılmasını istiyoruz. Bizler komşusu açken tok yatanlardan değiliz. Bu inancımız gereği bizler bizde var olanı ihtiyaç sahibi ailelerimizle paylaşıyoruz. Bu noktada çarşımızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Giyim, ev eşyaları, yakacak kömür ve odun, kırtasiye malzemeleri ve daha birçok eşyayı ihtiyaç sahipleri ile buluşturan meşakkatli ve hayırlı işi yapan Sosyal Yardım Müdürlüğü ve Kadın Koordinasyon Merkezimiz personellerine kolaylıklar diliyor, yardımsever ilçe halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız çok memnun”

Başkan Demirtaş'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade eden Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş ise “Başkanımız göreve geldiği günden beri Hayır Çarşısı konusunda bizlere her konuda destek veriyor bu da bizi çok mutlu ediyor. Kendisinin talimatıyla yardım ağımızı çok daha genişlettik. 2022 yılında 1269 ailemize kıyafet, 46 aileye mobilya, eşya ve hayırsever vatandaşlarımızla birlikte ziyaret ettiğimiz ve hayırseverin kendi gönlünden kopan bağışlarla 275 ihtiyaç sahibine 83 bin 650 TL bağış yardımı yaptık. 2023 yılında da mahalle muhtarlarımızla birlikte saha çalışmalarımızla hız kazandıracağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızda bu durumdan çok memnun” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Hayır Çarşısı'nı gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi.