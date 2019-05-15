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Başkan Demirtaş: “Hemşireler sorumluluklarını eksiksiz yerine getiriyor”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sağlık sektörü çalışanlarının başında gelen hemşirelerin yoğun iş temposu altında üstlendikleri sorumluluğu eksiksiz olarak yerine getirdiklerini söyledi.


“12-18 Mayıs Hemşireler Günü” dolayısıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çalışan Hemşirelerin Hemşireler Günü'nü çiçek dağıtarak kutladı. Ziyarette konuşan Başkan Demirtaş, sağlık sektörü çalışanlarının başında gelen hemşirelerin yoğun iş temposu altında üstlendikleri sorumluluğu eksiksiz olarak yerine getirdiklerini belirtti.


Ziyaret sonrası Başkan Demirtaş, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Aybüke Köse ve çalışan hemşirelere çiçek dağıttı.

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