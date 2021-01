Başkan Demirtaş: “Hilal Kart, sıcak yemek, ekmek kuponu ile yaşam desteği oluyoruz”

İlkadım Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaptığı sosyal yardımları artırarak sürdürüyor. Pandemi sürecinde 5 bin haneye gıda kolisi ulaştıran İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü, sıcak yemek, hilal kart (alışveriş kartı), eşya yardımı gibi birçok kalemde yapılan yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. İlkadımlıların, pandemi sürecini zarar görmeden atlatması için çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi, virüse karşı alınan önlemlerin yanı sıra sosyal yardımlar konusunda da öne çıkan hizmetlere imza atıyor.

Birçok kalemden oluşan sosyal yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İhtiyaç sahiplerine ayrım yapmadan kucak açan ve ihtiyaçlarına cevap veren bir anlayışla halkımıza hizmet ediyoruz. Bu noktada sosyal projeler her zaman önceliğimiz olmuştur. İlçemizde ihtiyaç sahibi her ailemizin evinde kimse aç kalmasın diye büyük bir uğraş içindeyiz. Bu doğrultuda kurduğumuz aş evimiz ile her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımıza sıcak yemek dağıtıyoruz. Derecelerine göre 5202 aileye alışverişlerini yapmalarına olanak sağlayan Hilal Kart dağıtımını gerçekleştirdik. 3334 ailemize ekmek kuponu ile destek oluyoruz. 450 ailemize Kadın Koordinasyon Merkezimiz aracılığıyla ikinci el eşya yardımları ile belediyemizin yardım elini ilçe halkına uzattık. Belediye olarak ulaşamadığımız, gözden kaçırdığımız vatandaşlarımız olabilir. İşte bu noktada her duyarlı insanımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. İhtiyacı olan ailelerin belirlenmesinde duyarlı vatandaşlarında bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.