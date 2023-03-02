Başkan Demirtaş: “Hizmette mahalle ayrımı yok”

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gerek şehir merkezinde gerekse kırsal mahallerde çalışmalarına devam ediyor. Şehrin ihtiyaç duyulan birçok noktasında ve vatandaşlardan gelen talepleri hızla yerine getiren ekipler, kaldırımlarda meydana gelen bozulmalar tamir ederek yaşanabilecek aksaklıkların da önüne geçiyor.

İlkadım'ın tüm mahallelerde ihtiyaç doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bizim için bir mahallemizin diğerinden hiçbir farkı yok. Tüm mahallelerimizi tek tek dolaşarak, mahalle sakinlerimize sohbet ederek mahallelerdeki eksiklikleri tespit ediyor ve çalışmalarımızı bu tespitlere göre planlıyoruz. Amacımız görevde olduğumuz sürece ilçemize vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek. Her zaman dediğimiz gibi vatandaşlarımızın memnuniyeti ve sağlığı bizim için çok önemli” diye konuştu.