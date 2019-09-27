Başkan Demirtaş: “İlçenin temizliği için titiz bir çalışma sürdürüyoruz”

Samsun'un İlkadım İlçe Belediye Başkanı Necatttin Demirtaş, “Temizlik İlkadım'la başlar sloganıyla ilçenin temizliği için titiz bir çalışma sürdürüyoruz” dedi.

Merkez ve kırsal mahallelerde hummalı bir çalışma sürdüren temizlik işleri ekipleri belirlenen program dahilinde İlkadım Belediyesi ilçede çöp toplama, çöp konteynerlerinin dezenfekte, ilaçlı sulu yıkama ve yabani otla mücadele edilmesi noktasında ilçeyi hizmetle kuşatıyor. İlçe genelinde bulunan mahallelerin tamamına önceden hazırlanan program doğrultusunda hizmet götüren İlkadım Belediyesi temizlik işleri ekipleri ilçe halkının temizlik ve çevre konusundaki duyarlılığı sayesinde ortaya çıkabilecek olumsuzlukları çözüme kavuşturarak ilçe halkına gece-gündüz hizmet veriyor.

"330 Personel 40 araçla hizmet veriyoruz"

Temizlik ekiplerinin 7 gün 24 saat mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıkları belirten Başkan Demirtaş, “Bizim hedefimiz daha temiz bir İlkadım inşa etmek. İlçemizin güzel insanlarına en güzel hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz, ana arterler, meydanlar, parklar, okul çevrelerinde, tüm mahallelerde evsel atıkların toplamasından, cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalar herhangi bir aksaklığa yer verilmeden gerçekleştiriliyor. Ayrıca çöp konteynerleri sık sık boşaltılıyor. Meydanlar, parklar, pazar yerleri ve ana arterler düzenli olarak yıkanıyor. Temizlik hizmetleri yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisidir. Temiz, sağlıklı bir ilçe hedefiyle ekiplerimiz günün 24 saati çalışıyor. İlçemizin tüm mahallelerinde en temel görevlerimizden olan temizlik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için ekiplerimiz 330 personel ve 40 araçla görevini sürdürüyor” dedi.