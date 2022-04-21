Başkan Demirtaş: “İlkadım Belediyesi yerel yönetimlere öncü oldu”

İlkadım Belediyesi çalışanları, iftar yemeğinde bir araya geldi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından Derebahçe Tesisleri'nde verilen iftar yemeğine; meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, işçi ve memur personel katıldı. Belediye çalışanları ile iftar yemeğinde buluşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Birlikte 3 yılı geride bıraktık. Bu rahmet ve bereket ayında sizlerle birlikteyiz. Amacımız sizlerle bir araya gelmek ve kaynaşmanıza katkı koymaktır. Allah birliğimizi, dirliğimiz bozmasın. Bu vesileyle Ramazan ayında yaptınız ibadetlerin, tuttuğunuz oruçların kabullerin en güzeliyle kabul olmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramınızı da en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

“Öncü bir belediyeyiz”

Başkan Demirtaş, İlkadım Belediyesi'nin öncü bir belediye olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“İlkadım Belediyesi bugüne kadar birçok konuda başarılı çalışmalar yaparak yerel yönetimlerde öncü bir belediye olmuştur. Yapılan bu çalışmaların gerçekleşmesinde ve yürütülmesinde; işçisinden memuruna, birim müdüründen başkan yardımcısına kadar herkesin önemli katkısı vardır. Bu yeni dönemde de hizmetlerin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için birlik ve beraberlik içinde olacağız. İlçemize en güzel hizmetleri ulaştırmak için azami gayreti göstereceğinize olan inancımın tam olduğunu belirterek, yemeğe katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum.”