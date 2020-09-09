Başkan Demirtaş: “İlkadım için yoğun çalışma içerisindeyiz”

Kent merkezi veya kırsal mahalle ayırmaksızın ihtiyaç duyulan her noktada yol bakım onarım çalışmalarına devam eden İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yaşardoğu, Kadıköy, Hastanebaşı, Kadifekale, Cedit, Selahiye, Kökçüoğlu, İlyasköy Mahallelerinde deforme olan yollarda asfaltlama ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin devam ettirdiği programlı yol bakım onarım çalışmasıyla mahalle yolları daha konforlu ve güvenli bir hale gelmeye devam ediyor. Ekipler, yol, bakım ve asfaltlama çalışmalarının yanında kırsal mahallelerde yeni yolları açmak ve daha modern hale getirmek adına Kuşculu Mahallesi 1690 Sokak'ta 250 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde açılan yolu vatandaşların kullanımına sundu.

“İlkadım için yoğun çalışma içerisindeyiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Pandemi dönemi olması dolayısıyla temizlik işlerimiz, zabıta müdürlüğümüz, ilaçlama ve dezenfektasyon ekiplerimizle topyekun özverili bir çalışma içerisinde her alanda sahadayız. Diğer yandan fen işleri ekiplerimiz yeni yollar açma, mevcut yollarımızın bakım ve onarımı konusunda önemli bir uğraş veriyor. İlçemizde yapılaşmanın fazla olduğu, kırsal mahallelerimizde yeni yol açma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Biz hizmet için buradayız burada olduğumuz sürece ilçemizi geliştirmeye ve kıymetli vatandaşlarımıza hizmet etmeye istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.