Başkan Demirtaş: “İş adamları çok önemli”

Samsunlu Genç İş İnsanları Derneği (SAMGİD) Başkanı Savaş Gömeç ve beraberindeki heyet, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Gazi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Gömeç ve beraberindeki dernek üyeleri Başkan Demirtaş ile gündeme ilişkin konularla görüştü.SAMGİD Başkanı Savaş Gömeç" 145 kişiden oluşan derneğimizde yönetim kurulu olarak belirlediğimiz konularda, proje çalışması yapıyoruz. Şehrimizin ekonomisini farklı projeler üreterek toplumsal gelişime katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

“Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz”

Dernek üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş, “Samsun'un iş adamları bu şehrin büyümesi, gelişmesi ve yeniden yapılandırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bizler de karşılıklı fikir alışverişi istişareler yaparak şehrimizin kalkınmasına yardımcı oluyoruz. Amacımız ilçemizi ve şehrimiz yaşanabilir modern kentler seviyesine taşımak. İlkadım ilçemizi hak ettiği yere gelmesini sağlamak adına biz üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız.

Bu anlamda ziyaretlerinden dolayı Savaş Gömeç ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.