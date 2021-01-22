Başkan Demirtaş: “Kalıcı eser bırakmak önemli”

Eski Gazi Belediye Başkanı Süleyman Kaldırım, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette geçmiş ve yeni dönemde yapılan hizmet ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret ilgili olarak görüşlerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Süleyman Kaldırım, Gazi Belediyemizde bir dönem başkanlık yapan, benim de 2009 yerel seçimlerinde kıyasıya mücadele ettiğim, döneminde önemli izler bırakan değerli başkanlardan biridir. İçinde yaşadığınız topluma hizmet etmek, kalıcı eserler bırakmak çok değerli bir görevdir. Bu açıdan kentimizin geçmiş ve yerel yönetimlerde başkanlık etmiş çok değerli büyüklerimiz var. Süleyman Kaldırım Başkanımız da bunlardan bir tanesidir. Bugün ziyaretime gelmesinden de ayrıca memnuniyet duydum. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Süleyman Kaldırım da halka ve şehre hizmet etmenin, insanları mutlu etmenin çok önemli değerler olduğunu belirterek Başkan Demirtaş'a başarılar diledi.