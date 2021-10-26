Başkan Demirtaş: "Kentsel dönüşümü insanları üzerek yapmayacağız”

İlkadım Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya kentsel dönüşümü planlanan Hastane ve Kökçüoğlu Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarları katıldı. Belediyenin teknik müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Demirtaş, muhtarların sorularını yanıtladı. Kentsel dönüşüm sürecinde gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

Kentsel dönüşümde gelinen aşamayı önce mahalle sakinleri ile konuşacakları ve tüm süreci şeffaf bir şekilde yürüteceklerinin sözünü veren Başkan Demirtaş, “Kentsel dönüşümde önce muhtarlarımızı bilgilendireceğimizi söyledik. Muhtarların bu konudaki samimiyetine, yaklaşımına canı gönülden inanıyorum. Biz bu işte samimiyiz. Bu kentin görünüşünü değiştirmeye çalışıyoruz ama bunu buradaki insanları üzerek yapmayacağız. Biz, halka rağmen bir şey yapan anlayışta değiliz. Belediye olarak bu dönüşümü yapmak maddi ve zor bir durum. Bizde güvencesini alacağımız kat karşılığı, müteahhide ‘dönüştürün' diyeceğiz. Eğer müteahhitlere güvenip veremezseniz, apartman apartman, parsel parsel gelip belediyeye müracaat ederseniz, dönüşümünüzün projesini biz yaparız. Biz bu işi iyi niyetle yapmak istiyoruz” diye konuştu.

“Mahallelerimize bilgi akışı için teknik bürolar açacağız”

Hastane ve Kökçüoğlu mahallelerinin değişime ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirten Necattin Demirtaş, ”Sizlerle bölgede dolaşırken gelen taleplerin çoğu dönüşüm yolunda oldu. Sizler bize müracaat ediyorsunuz; ‘Mahallemizde yeşil alan yapılacak bir metrekare yer yok. Çocuk oyun alanı yok, yeşil alan yok' diyorsunuz. Onun için artık o bölgenin nefes alması lazım. Bu işi yaparken de oradaki vatandaşla beraber yapacağız. Dönüşümü planlanan mahallelerimizde muhakkak teknik bir büro açacağız. Vatandaşlarımıza devamlı bilgiler verilecek. Muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda mahallelerde mahalle sakinlerine yönelik bilgilendirme toplantılarımıza ise yakın bir zamanda başlayacağız. Her mahallede bir toplantı gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Başkanımıza güveniyoruz”

Toplantıda kentsel dönüşüm yapılması planlanan mahalle muhtarları, kentsel dönüşümle ilgili vatandaşın merak ettiği soruları İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a aktardı. Muhtarlar, “Başkanımıza güveniyoruz. Burada başkaları ile muhatap olursak yarın bir gün sorun olursa onları bulabileceğimiz kesin değil. Ama başkanımızın bizi bırakmayacağını, süreci bizimle birlikte yürüteceğini biliyoruz” sözleriyle destek verdi.