Başkan Demirtaş: “Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyoruz”

Yeni normalleşme süreci devam ederken vatandaşın yoğun olduğu kamu kurum ve kuruluşları da tedbirleri sürdürmeye devam ediyor. İlkadım Belediye Başkan Necattin Demirtaş'ın hassasiyet ile üzerinde durduğu tedbirler İlkadım Belediyesi Hizmet Binasında da uygulanmaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında bina giriş ve çıkışları sadece ana kapıdan yapılırken, vatandaşlar dezenfekte tünelinden geçtikten sonra ateşleri ölçülerek binaya girebiliyorlar.

“Halkımızın sağlığını korumak ilk görevimiz”

Korona virüsü ile zorlu bir mücadele sürecinde başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

“Yaşadığımız zorlu sürecin ardından yeni normalleşme sürecinde de hiçbir aksaklığa yer vermeden sıkı tedbirlerimizi uygulamayı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz ilçe genelinde çalışmalarını sürdürürken belediyemize gelen vatandaşlarımız için de tedbirlerimize devam ediyoruz. Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünce personellerimize yönelik tedbirlerimizi sürdürürken giriş ve çıkışlar sadece ana kapıdan yapılmakta. Kapıdan geçmeden önce dezenfekte tünelini kullanan vatandaşlarımızın bina girişinde ateşlerini ölçerek el dezenfektanı kullanmalarını sağlıyoruz. Halkımızın sağlığını korumanın ilk görevimiz olduğu bilinciyle bu uygulamaları sürdürmeye devam edeceğiz.”