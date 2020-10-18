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Başkan Demirtaş: “Muhtarlar halk ile devlet kurumları arasında bir köprüdür”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Muhtarlarımız hedef ve hizmetlerimizi sağlıklı bir şekilde ulaştırma noktasında sorumlu oldukları yerleri iyi tanıyan ve bilen kişiler ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören bir yapıdır" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Muhtarlarımız hedef ve hizmetlerimizi sağlıklı bir şekilde ulaştırma noktasında sorumlu oldukları yerleri iyi tanıyan ve bilen kişiler ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören bir yapıdır" dedi.


19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle konuşan Başkan Demirtaş, "Geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Muhtarlarımız, mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız bizim gücümüze güç katan bu güçle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma noktasında devletin en küçük parçası olan kurumdur. Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Mahalli idarelerin daha da güçlenmesinin nişanesi olacağını umut ettiğim 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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