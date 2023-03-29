Başkan Demirtaş: “Odağı insan olan projeleri ilçemizde hakim kılacağız”

Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından yapımına başlanan Hasta Refakatçi ve Şefkat (Kimsesizler) Evi inşaatları hızla yükseliyor. Yapımı devam eden projeler hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Odağı insan olan projeleri ilçemizde hakim kılacağız” dedi.

İlkadım Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri ilçede hızla yükseliyor. Hastanelere uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar için ekonomik anlamda sorun oluşturan konaklama ihtiyacını Tepecik Mahallesi'nde karşılanması hedeflenen Hasta Refakatçi Evi ile Ataköy Mahallesi'nde yapımı süren evsiz ve kimsesiz vatandaşlara yaz-kış sürekli yemek ve barınma imkanı sağlayacak Şefkat (Kimsesizler) Evi inşat çalışmaları sürüyor.

Türkiye'ye örnek gösterilecek bu önemli projelerin kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulmasını hedeflediklerini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şehir uygarlığını yükseltmeye yönelik bir belediyecilik yapıyoruz. İnsana dönük, insan odaklı projeleri hayata geçirme gayretinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sosyal sorumluluk projelerimizin amacı bir tane bina yapıp ‘ne bina yaptım' deyip seyretme modeli değil; bir sosyal kalkınma, sosyal yükselme modeli. Şehrin ihtiyacı olan bütün binaları yapma, ihtiyaç olan hizmetleri verme, bütün insanların yardımına koşma üzerinde kurulu hayatı daha kolay kılan belediyecilik anlayışını ilçemizde hakim kılma gayretinde olacağız” diye konuştu.