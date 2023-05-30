'Eğitimde fırsat eşitliği' ilkesi ile çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi İLKEM'de eğitim gören 150 öğrenciye motivasyon pikniği düzenlendi. LGS'ye günler kala ilçede faaliyet gösteren 4 farklı şubesinde sınava hazırlanan öğrencilere moral pikniği organizasyonu yapıldı. Batıpark piknik alanında düzenlenen pikniğe katılan 150 LGS adayı bütün gün gönüllerince eğlenerek stres attı. Öğrenciler; voleybol, ip atlama, halat çekme, bisiklet turu ve yakar top gibi geleneksel oyunlarla doyasıya eğlenerek sınav kaygısını yendi.

Başkan Demirtaş: “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz"

Öğrencilerin sınav stresinde uzaklaştıran motivasyon pikniğine katılım sağlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Her hizmetimizde öğrenci kardeşlerimiz için de bir şeyler düşünmek zorundayız. Hatta çoğu hizmetimizi gençlerimize yönelik olarak yapmaktayız. Sınava hazırlık sürecinde LGS adaylarına test kitabı dağıtarak destek verdik. Şimdi öğrencilerimize bir piknik jesti yaparak rahatlamalarını sağlayalım istedik. Sınava katılan tüm öğrencilerimize hayat boyu başarılar diliyorum” dedi.

Etkinlikten memnun kaldıklarını ifade eden LGS adaylarından 8. Sınıf öğrencisi Ceren Yıldırım, “Sınava çok az kaldı. Bu yüzden çok heyecanlı ve stresliydim. Ama moral etkinlikleriyle özellikle bugünkü moral pikniği ile sınav stresi ve kaygısından uzaklaştım” diye konuştu.

İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz ise, "LGS öğrencilerimizle bir sene boyunca uzun bir maratonumuz oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da akademik, sosyal ve kültürel başarılarla sezonu tamamlamak istiyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizi çeşitli etkinlik ve projelerle destekliyoruz. Günümüzün şartlarından dolayı her öğrencinin çektiği sıkıntılar var. Düzenlenen bu piknik ile bütün enerjilerini attılar ve sınava daha rahat girecekler” şeklinde konuştu.

Öğrenciler, etkinlikte emeği geçen Başkan Necattin Demirtaş ve ekibine teşekkür ettiler.