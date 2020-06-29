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Başkan Demirtaş: "Ortak sevdamız Samsunspor'a başarılar dilerim"

Samsunspor’un 55.

Samsunspor'un 55. yıl dönümü sevinç ile kutladıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necaattin Demirtaş, “Birçok sevinci, heyecanı, gururu ve zaman zaman hüznü hep birlikte yaşadığımız Samsunspor'u yükseliş sezonunda lider görmek yeniden yükselişin habercisi oldu” dedi.


İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş Samsunspor'un kuruluşunun 55. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Demirtaş Samsunspor'un sadece bir futbol takımı değil şehrin en önemli marka değerlerinden biri olduğunun belirterek, “Şehrimizin en büyük sevdası haline gelen ve ülkemizin köklü kulüplerinden biri olan Samsunspor'un kuruluşunun 55. yıl dönümünü sevinç ile kutluyoruz. Birçok sevinci, heyecanı, gururu ve zaman zaman hüznü hep birlikte yaşadığımız Samsunspor'u yükseliş sezonunda lider görmek yeniden yükselişin habercisi oldu. Tüm şehir genciyle yaşlısıyla bu yürüyüşte birlik ve beraberliğe en güzel örneklerden biri oluyor. Bundan sonrada her zaman olduğu gibi ortak sevdamız Samsunspor'un yanında olmaya devam ederek yeni başarıları hep birlikte yaşamayı umut ediyoruz. Yükseliş Sezonunda futbolcu kardeşlerimize, teknik heyetimize ve her şeyiyle kendini Samsunspor'un başarısına adamış Kulüp Başkanımız Yüksel Yıldırım'a canı gönülden başarılar dilerim” diye konuştu.

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