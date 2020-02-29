Başkan Demirtaş: "Rabb'im ordumuzu muzaffer eylesin"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İdlib'den gelen haberler yüreğimizi dağladı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabb'im ordumuzu korusun muzaffer eylesin” dedi.

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit edilen askerler için de bir mesaj yayımlayarak başsağlığı dileklerini ileten Necattin Demirtaş, “Kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, Türk milletine ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Biliyoruz ki ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' İşte bu düsturla bin yıldır bu toprakları vatan yapan aziz milletimiz, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak için canları pahasına düşmanlara, teröristlere, vatan hainlerine dur demiştir. Rabb'imden duamız bir daha böyle kara bir günün yaşanmamasıdır. Bu hain saldırıları yapan rejimi ve destekçilerini nefret ve şiddetle kınıyorum. Rabbim inşallah bu topraklarda yaşayan Türk milletine bir daha şehit acısı yaşatmasın. Yapılan bu hainlikleri ise asla unutmayacağız. Kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Rabb'im, ordumuzu muzaffer eylesin. Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin” ifadelerine yer verdi.

Okul ziyaretleri

Başkanı Necattin Demirtaş ayrıca, Kadifekale Mahallesi'nde eğitim ve öğretim veren Kılıçarslan Ortaokulunu ziyaret etti. Okul bahçesinde öğrenciler tarafında alkış ve tezahüratlarla karşılanan Demirtaş, öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerin yönelttiği sorulara içtenlikle cevap veren Necattin Demirtaş ziyaretlerinde, okullar ve bulunduğu cadde, sokak, mahallelerde verilen hizmetlerden bahsederek eğitim öğretim yılının başlaması ile okullardan gelen talep ve istekleri yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını anlattı.

Öğrencilerle bir araya gelmenin kendisini dinlendirdiği belirten Demirtaş, ”Belediyemiz okullar için özenli bir çalışma yürütüyor. Okul ziyaretlerinde belediyemizden isteklerini yerinde dinleme fırsatı yakalıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde bütün okullara yardım etmeye çalışıyoruz. Kılıçarslan Ortaokulunda minik yavrularımıza ve öğretmenlerimize çat kapı ziyaret gerçekleştirdik. Çocuklarımızın o yaşama sevinci heyecanı coşkusu bizim bu millete hizmet etme duygumuzu daha çok perçinliyor. Çocuklarımızın mutluluğunu gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzü hep gülsün istiyoruz ve bunun için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bir ülkenin geleceği eğitimle ancak ileri düzeye taşınabilir. Bu anlayışla belediyemizin imkanları doğrultusunda ilçe genelindeki eğitim yuvalarımızın eksiklerini tamamlayarak burada eğitim öğretim gören çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.