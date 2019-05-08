Başkan Demirtaş: “Ramazan duygusunu çocuklarımıza da yaşatalım”

Bunun için de evlatlarımızın ellerinden tutalım ve iftar sofralarımızda, teravihlerde onlara da en güzel yeri verelim” dedi.

Ramazan ayı boyunca her akşam İlkadım'ın farklı bir mahallesinde teravih buluşmaları gerçekleştirecek olan İlkadım Belediye Demirtaş, ilk buluşmasını Kışla Mahallesi'ndeki Kışla Cami'nde gerçekleştirdi.

“Vatandaşlarımızın Ramazan coşkusuna ortak oluyoruz”

Ramazan ayı boyunca farklı mahallerde organize ettiği teravih buluşmaları ile kılınan teravih namazı sonrası mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Demirtaş, mahalle halkının istek ve önerileri dinledi. Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma, sabır ve bereket ayı olduğuna vurgu yapan Başkan Demirtaş, “Ramazan ayının manevi ruhuna uygun olarak vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Her akşam ilçemizin farklı bir mahallesinde farklı bir camisinde vatandaşlarımızın Ramazan coşkusuna ortak oluyoruz. Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik duygusunu yaşayan vatandaşlardan ricam, bu eşsiz duyguyu ve bu güzel coşkuyu çocuklarımıza da yaşatalım. Bunun için de evlatlarımızın ellerinden tutalım ve iftar sofralarımızda, teravihlerde onlara da en güzel yeri verelim. Evlatlarımız da bu manevi ayın feyzini, coşkusunu ve bereketini yaşasınlar” diye konuştu.