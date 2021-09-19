Başkan Demirtaş: “Refakatçi Evi projesi ile kentin önemli bir eksiğini kapatacağız”

2021 yılı bitmeden projeye başlayıp belirli bir seviyeye getirip ilçemizde hizmete koyacağız. Özellikle hastanelere uzak ilçelerden ve kırsal mahallerden gelen vatandaşların sıkıntısını giderecek projeyle kentin önemli bir eksiği de kapatmış olacağız” dedi.

İlkadım Belediyesi, Refakatçi Evi projesi ile kamu hastanelerinde tedavi gören hastaların yakınlarının konaklama sorunu çözülüyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, özellikle hastanelere uzak ilçelerde ve kırsal mahallelerde yaşayan hasta yakınlarının maddi ve manevi bakımdan yaşadıkları zor süreçte yardımına koşacak olan proje hakkında bilgiler aktardı.

Başkan Demirtaş proje hakkında, “Amacımız hasta yakınlarının mağdur olmasını engellemek. Korona virüsü döneminde bu hizmet daha büyük bir önem kazandı. Çok pozitif geri bildirimler alıyoruz. Bu hizmeti sosyal medyadan duyup bize teşekkür eden vatandaşlarımız var. Son derece mutlular. Manevi açıdan biz de son derece mutluyuz. Refakatçi Evi projesinin de önümüzdeki ay temelini atmış olacağız. Çevre illerden Samsun'a gelen vatandaşlarımızın istirahat edebileceği, duşunu alabileceği, yemek yiyeceği ve konaklayabileceği bir yer hazırlıyoruz. Samsun Şehir Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında Çevre Yolu üzerinde hayata geçecek yer ilk etapta 50 ailelik hizmet sunacak. Duruma göre yoğunluğa göre talep olursa kapasiteyi arttırarak ek binada yapabiliriz. Gayemiz her kesime hizmet edebilmek, hayır duası almak. Buradaki asıl amacımız halkımızın bu ihtiyacına cevap verebilmek ve hasta yakınlarına konaklama imkanı sağlamaktır” diye konuştu.