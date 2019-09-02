Başkan Demirtaş şampiyonu altınla ödüllendirdi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen 2019 Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ali İhsan Tuğrul'u altınla ödüllendirdi.

2018 Makaralı Yay Türkiye Rekortmeni ve altın madalya avcısı Ali İhsan Tuğrul, 2019 Zafer Haftası nedeniyle Bursa'da düzenlenen şampiyonada "makaralı yay kategorisi" ve "minikler Türkiye şampiyonu" olarak Samsun'a döndü.

Kuzey Okçuluk Kulübü adına yarışan ve başarılarına her gün bir yenisi daha ekleyen Şampiyon Ali İhsan Tuğrul, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Düzenlenen şampiyona hakkında Başkan Demirtaş'a bilgi veren Okçuluk Minikler Türkiye Şampiyonu Ali İhsan Tuğrul, “İlk madalyamı Ankara'daki Türkiye şampiyonasında 150 tam puan alarak başladım. Şu ana kadar 6 adet altın madalyayı memleketimize getirdim. Daha önceden de çıktığım müsabakalarda birçok başarıya imza atmamda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Tüm Sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, “Sporcumuz geçtiğimiz günlerde Bursa'da düzenlenen 2019 Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla hem ilimizin hem de bizim gurur kaynağımız oldu. Gençlerimiz canımız, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Başarılı sporcularımızın her zaman yanlarındayız. Onlardan tek isteğimiz vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkmaları. Belediyemiz bünyesinde de birçok çeşitli dallarda yarışan sporcumuz var. Biz tüm sporcularımıza destek veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Başarısını desteklemek adına, gönlümüzün onunla birlikte olduğunu göstermek adına da Şampiyonumuzu altın hediye ile ödüllendirdik. Gençlerimiz bizim geleceğimiz” diye konuştu.