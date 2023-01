Başkan Demirtaş: “Samsun'un bir spor kenti olmasını istiyoruz”

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şehirlerin gelişimi içinde en önemli yapıcı unsurun spor olduğunu belirterek, “Samsun'un bir spor kenti olmasını istiyoruz, bu nedenle gayret gösteriyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, her mahallede her vatandaşa eşit hizmet götürme çabasıyla İlkadım'ı geleceğe hazırladıklarını söyledi. Şehirlerin gelişmesinde sporun her türlüsünün önemine değinen Başkan Demirtaş, “Sadece sporcularımıza değil, ilçemize sahip çıkıyoruz. Her mahallemize her vatandaşımıza ayrım yapmadan hizmet götürme gayretinde ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Şehrin gelişimi içinde en önemli yapıcı unsur spor, kültür ve sanat. Bu da beraberinde kardeşlik ve toplumlar arasında huzuru, barışı, kültür transferini getiriyor. Bu nedenle Samsun'un bir spor kenti olmasını istiyoruz. Şehrimizde spor önemli, ama spor yapmak için de imkanlarınızın, altyapınızın olması lazım. Devlet, spora ve sporcuya katkı yapmak zorunda. Çünkü bu çocuklarımız, bizim yaptığımız bu katkılar sayesinde, şehrimizi ve Türkiye'yi dünyaya tanıtacak. Göreve geldiğimiz günden bu zaman kadar ilçemize ve ilçe halkına verdiğimiz desteği artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.