Başkan Demirtaş: “Sanata ve sanatçıya olan desteğimizi her zaman vurguluyoruz”

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede kültür ve sanat faaliyetlere ev sahipliği yapması adına tarihi mekan ‘Acem Tekke'sini vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, “Sanata ve sanatçıya olan desteğimizi her zaman vurguluyoruz” dedi.

Bedensel engelli oğlu Vahit Sonay Yazgan'ın mücadele dolu hayat hikayesini, kaleme alarak kitap haline getiren 72 yaşındaki yazar anne Bedriye Yazgan oğlu ile birlikte yaşadığı acıyı, sevinci, üzüntüyü ve mutluluğu da ‘Aşk Olsun Hayat, Değdi mi?' adlı kitabıyla Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi'ndeki kitap imza gününde kitapseverlere tanıttı. Oğlunun, çocukken büyük bir ateşli havale geçirerek menenjit olduğunu, yüzde yüz bedensel engelli olarak hayatına devam ettiğini kaydeden Yazgan, “Onun ve benim yaşam öykülerimizi, çocukluktan bu zamana kadar geçirdiğimiz evreleri, sıkıntıları, karşılaştığımız güçlükleri, sevinçleri oğlumla beraber bu kitaba aktardık. O da bana bu kitabı yazmam da çok yardımcı oldu. Benim hayatımın çocukluktan, gençliğe, gençlikten evliliğe ve evlilikten Vahit'in doğumuna kadar olan döneme bu kitapta yer verdim. Benim en büyük amacım bu kitabın insanlara rol model olmasıdır. En büyük hayalim ise bu zorlu hayatın bir diziye veya bir filme çevrilmesi istiyorum” dedi.

“Sanata ve sanatçıya olan desteğimizi her defasında vurguluyoruz”

Programa katılan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye olarak kültüre, sanata ve edebiyata önem verdiklerini belirtti. Başkan Demirtaş, “İçerisinde bulunduğumuz bu tarihi mekanı Acem Tekkesi'ni ilçemizdeki kültür ve sanat faaliyetlere ev sahipliği yapması adına halkımızın hizmetine sunduk. Kültürel anlamda bu eserleri, bu tür çalışmaları çok önemsediğimizi bilmenizi istiyorum. Kitaplar hem gelecek nesillere aktarabileceğimiz eserler hem de farkındalık oluşturabilmek adına güzel fırsatlar. Şair yazar Bedriye Yazgan hocam kitabında Vahit'in doğumu ile başlayan serüveni yaşadığı sorunları, sıkıntıları kitabında paylaşmış. Vahit Sonay Yazgan kardeşimizin yazdıkları oldukça anlamlı, manidar. Kendilerini tebrik ediyorum, başarıları daim kalemleri kuvvetli olsun. Etkinliğe katılarak destek veren siz değerli kitap dostlarınıza teşekkür eder saygılar sunarım” dedi.

Programın sonunda şair-yazar Bedriye Yazgan Başkan Demirtaş için kitabını imzalayarak takdim etti.

Programa çok sayıda davetli de katılım sağladı.