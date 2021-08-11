Başkan Demirtaş: "Şehidimizin ismini parkta yaşatacağız"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şehidimiz Caner Mayendağı'nın isminin, anısının bu güzel parkta yaşatılması hususunda meclis üyelerimizle hep birlikte karar verdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce parklarımızda bakım, onarım ve peyzaj çalışması yapılıyor” dedi.

İlkadım Belediyesi Meclisi, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Ağabali Parkı'na, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı'nın ismini verdi. İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından da parkta yenileme çalışması başlatıldı.

Yenileme çalışmaları ile ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ülkemizde biz buralarda huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, işimize gücümüze gidebiliyorsak, bunu şehitlerimize ve şehit ailelerimize borçluyuz. Onların ruhları şad olsun. Dolayısıyla bizim şehidimiz, bizim kardeşimiz, evladımız, arkadaşımız. O bakımdan, şehidimizin isminin, anısının bu güzel parkta yaşatılması hususunda meclis üyelerimizle hep birlikte karar verdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce parklarımızda bakım, onarım ve peyzaj çalışması yapılıyor. Belediye olarak vatandaşlarımız aileleriyle beraber daha temiz nefes alabileceği, gelen konuklarını gezdirebileceği park alanlarımıza özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür etti

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından var olan ve yeni yapılan parklara, okullara şehitlerin isimlerin verilmesinin şehitlerin anısının yaşatılması noktasında önemli olduğunu ifade eden Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Şimşek, “İlkadım Belediyesi, bu parkı şehidimizin anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklara da bu vatanın nasıl vatan olduğunun mesajını vermek için bu parka şehidimizin ismini verdi. Ben tüm şehit aileleri adına, Belediye Başkanımızın nezdinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.